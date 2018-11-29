Афиша с 30 ноября по 4 декабря в Твери: кинофестиваль "Колокол света", французский дуэт и юбилей капеллы

Тверь готовится к памятным мероприятиям в честь подвига Михаила Тверского. В рамках которых пройдет ряд концертов, встреч и фестивалей.

Но помимо этого нас с вами ждут интересные музыкальные встречи с танцами и целый серьезный юбилей: Тверской Академической капелле исполняется 65 лет. Вход на концерт, где будут исполнены народные, эстрадные песни и духовные песнопения, свободный!

ФЕСТИВАЛИ

«Колокол света»

Кинофестиваль пройдет в рамках мероприятий, посвященных 70-летию гибели Михаила тверского в Орде. Посвящен он философскому пониманию мира, человеческих отношений.

В мероприятии примут участие видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Тверской области. На данный момент в организационный комитет фестиваля уже поступило более 40 работ. Фильмы участников оценит профессиональное жюри во главе с председателем отдела культуры Тверской епархии протоиреем Романом Маниловым. По итогам заключительного просмотра жюри проведет открытое обсуждение, лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.

Программа конкурса:

10.00 - Открытие кинофестиваля. Представление участников и членов жюри.

10.20-14.00 - Просмотр конкурсной программы.

15.00-16.30 - Открытое обсуждение фильмов-участников членами жюри.

16.30-17.30 - Награждение победителей. Закрытие фестиваля.

Тверской областной Дом народного творчества

ул. Советская, д. 42.

30 ноября с 10.00.

Вход свободный.

КСТАТИ

Самые основные события в рамках 700 летия гибели Михаила Тверского запланированы на 5 декабря. Откроет их Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери. Читать дальше.

Мероприятия в честь подвига Михаила Тверского объединят Тверь и МосквуФото: Ирина ТАРАСОВА

ГАСТРОЛИ

Duo Pichard & Vincendeau

В рамках Фестиваля традиционной культуры в Твери пройдет единственный концерт великолепного дуэта из Франции - Duo Pichard & Vincendeau.

Гости увидят совершенно фантастических музыкантов: Willy Pichard (колёсная лира) и Stevan Vincendeau (диатонический аккордеон) - виртуозы, звёзды современной французской фолк-сцены, лучший бретонский дуэт 2018 года!

Отдельная радость для всех, кто играет на колёсной лире и диатоническом аккордеоне, - мастер-классы от замечательных музыкантов. Не упустите возможность узнать новое и поиграть вместе с отличными музыкантами!

Выступление гостей из Франции поддержит оплот московской «французской» сцены - группа Mervent.

Fest-noz, bal-folk и просто прекрасный, редкий (невероятно редкий) концерт ждет вас. Приходите слушать и танцевать!

Творческая гостиная ТвГУ

ул. Симеоновская, 46.

2 декабря с 17.00 до 19.00.

Французский дуэт даст в России лишь три концерта и один из них в Твери

КОНЦЕРТЫ

Горожан приглашают на концерт, посвященный 60-летию Академической капеллы.

В программе прозвучат классические произведения, эстрадные, народные песни, а также православные духовные песнопения на музыку русских композиторов.

Организатором коллектива в 1958 году был Анатолий Константинович Островский. За активную концертную деятельность и пропаганду хоровой классики хор получил звание «Народный». В 1986 году хормейстером и руководителем коллектива, вдохновителем всех идей и преобразований стала Марина Кирпу.

Дворец культуры «Пролетарка»

2 декабря в 15.00.

Вход свободный.

Телефон для справок 8-904-013-45-11 (Алексей).

Академической капелле - 60 лет!

Тверская академическая филармония приглашает

2 декабря 17.00 - Концертная программа «Флейтовый окрас».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Художественный руководитель и дирижёр - Андрей Кружков. Солист - лауреат международных конкурсов Сергей Журавель (флейта, Москва)

В программе: К.Ф.Э. Бах, Концерт для флейты с оркестром ре-минор. Й. Кванц, Концерт для флейты с оркестром соль-мажор (Первое исполнение в Твери!). Ф. Борн, Блестящая фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен».

3 декабря 18.30 - «Гитара + Кlavier».

Лауреаты международных конкурсов Татьяна Николаенко (гитара), Александр Томас (клавесин, рояль, орган).

В программе: А. Корелли, Соната ми-минор для cкрипки и basso continuo. И.С. Бах, Соната ми-мажор для скрипки и клавесина. А. Вивальди, Концерт ре-мажор для лютни с оркестром (версия для гитары и клавесина) и др.

НОВЫЙ ГОД С ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ!

2-6 января 11.00 и 13.30, 7 января 13.30 и 8 января 11.00

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина».

Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ТЕАТР

«Царевна-лягушка»

Гастроли столичного Театра на Покровке пройдут на большой сцене Тверского академического театра драмы.

В основе спектакля «Царевна-лягушка» - традиционные русские народные сказки, обработанные Галиной Соколовой. Настоящие, а вовсе не мультяшные, сказочные чудеса и волшебные превращения, забавные песни и пляски - это всего лишь малая часть того, что ожидает юных зрителей во время спектакля.

Итак, в некотором царстве, в некотором государстве были у царя три сына. И вот пришло им время жениться. Старший со средним выбрали в жены боярскую да купеческую дочерей. А младший Иван-царевич… лягушку-квакушку. Что же было дальше? А дальше маленькие зрители вместе со сказочными персонажами попадают в восхитительный мир, где царят свои законы: дикие звери разговаривают человеческим языком, герои на пути к своей цели преодолевают невероятные преграды и сражаются со страшными злодеями. Но в финале Царевна-лягушка и Иван-царевич обретут законное счастье, а глупые завистники получат по заслугам.

ТАТД (6+)

8 декабря в 11.00.

Цена билетов от 400 до 900 рублей

Тел. кассы (4822) 32-09-09.

МУЗЕИ

Музей тверского быта приглашает

2 декабря в 13.00 - интерактивная программа «Русские самовары. Тверское чаепитие».

А также.

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие»

Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные истории», «Жил-был зонтик», «Большая история маленькой пуговки».

ул. Горького, д. 19/4.

Тел. (4822) 52-84-04, факс 52-18-81

ВЫСТАВКИ

«Внутри человека»

Не знаете, как ответить на вопросы детей о работе внутренних органов человека? А может, ваш ребёнок мечтает стать врачом и вы уже сбились со счета от его «почему»? Тогда советуем посетить выставку «Внутри человека»! Много интересных фактов о строении человека и процессах, происходящих внутри него. Интерактивная, современная и полезная выставка ответит на все вопросы даже самых любопытных почемучек!

Тверской городской музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54.

Тел.: (4822) 33-13-08, 34-48-52.

Режим работы: пн - выходной, вт - прием экскурсионных групп, ср-пт - с 11 до 20 час., сб-вс - с 11 до 18 час.

Вход - 200-300 руб., дети до 3 лет бесплатно.

По 13 января.