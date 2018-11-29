Прольётся дождь - и снег растает, под Тверью холод исчезает

В последнюю неделю ноября в Тверскую область пришла настоящая зима, люди стали задумываться о коньках.

- До субботы включительно характер погоды будет определять мощный антициклон. В ближайшие два дня жителей областной столицы ожидает ясная солнечная погода. В дневные часы температура воздуха будет колебаться возле отметки -6 градусов, а ночью местами опустится и до -15, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В воскресенье характер погоды изменится. К территории нашего региона подойдет атмосферный фронт южного циклона, который принесет с собой тучи и снегопад. Днем температура воздуха будет колебаться возле отметки в -4 градуса, а ночью не ниже -7.

В понедельник сохранятся погодные тенденции предыдущего дня, разве что снег будет не таким интенсивным. А уже во вторник может потеплеть до 0 градусов, осадки при этом сойдут на нет. Потепление продолжится и в среду. Велик шанс, что воздух прогреется уже до +2 градусов, при этом будет идти дождь.

Вниманию гипертоников! Атмосферное давление с воскресенья начнет падать, а к середине недели и вовсе достигнет 743 мм ртутного столба. Берегите себя!