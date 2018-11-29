В Твери начинается приемка благоустроенных зон отдыха

В Твери подходит к концу благоустройство общественных городских зон в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, в сквере на улице Артюхиной работы выполнены уже в полном объеме.

В частности, смонтированы большой (из пяти башен) и малый игровые комплексы, песочница, качели, две входные группы, декоративное ограждение малые архитектурные формы – скамейки и урны. Кроме того, один из игровых комплексов и качели адаптировали для детей с ограниченными возможностями. Подрядчику только осталось вывезти остатки строительного мусора, ведь уже 1 декабря должно состоятся торжественное открытие новой площадки.

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Напомним, что в этом году территории для благоустройства впервые были выбраны на основе рейтингового голосования, в котором приняли участие более 22 тысячи тверичан.

Из семи выбранных общественных зон, в 2018 году работы выполнялись на трех из них. Помимо парка на улице Артюхиной, реконструкция велась на Аллее Славы в Мамулино, а также в ландшафтном парке «Тьмака». К проектированию благоустройства территорий администрация города приступила после того, как были определены подрядчики по итогам конкурентных процедур. Заметим, что они было объявлены сразу после подведения итогов рейтингового голосования, которое состоялось 21 марта.

Что касается ладшафтного парка «Тьмака», то все запланированные на этот год работы уже выполнены. Произведены работы по устройству верхнего покрытия дорожек, а также установка газонов с планировкой территории на площади около 1 га. Были установлены и малые архитектурные формы, входная группа со стороны переулка Трудолюбия, элементы навигации, смотровая площадка, верёвочный парк, две волейбольных площадки, комплекс воркаут, система видеонаблюдения. Приемка это объекта запланирована на 29 ноября.

А на Аллее Славы в посёлке Мамулино в настоящее время выполнены работы, которые невозможно сделать в холодное время года. Был уложен асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, установлен бортовой камень, залиты бетонные основания спортивной и детских площадок, а также установлено ограждение и опоры освещения. В настоящее время завершается монтаж фонарей и скамеек.

Чтобы положить резиновое покрытие площадок были смонтированы специальные защитные сооружения, которые позволяют проводить работы независимо от погодных условий. Для выполнения работ была привлечен специлазированный субподрядчик из Москвы, что привело к некоторому отставанию от графика, но при этом позволило гарантировать высокое качество выполненных работ. По предварительным планам, благоустройство Аллеи Славы полностью должно завершиться к середине декабря.

Администрация Твери отмечает, что во время приемки выполненных работ на всех объектах, комиссия будет жестко контролировать их качество и соответствие условиям муниципального контракта. Ремонтные мероприятия, которые будут сделаны не на должном уровне, оплачиваться не будут.