2018-11-28T17:14:19+03:00
Общество

В Твери пассажир авто, переехавшего маленького пуделя, избил хозяина собаки

Семья пострадавшего ищет свидетелей.
Виктория ТУШКОВА
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Любимый питомец, попавший под колёса авто Фото: из архива семьи ХомикЛюбимый питомец, попавший под колёса авто Фото: из архива семьи Хомик
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Эта новость появилась в одном из популярных в соцсети пабликов: в Твери во дворе дома автомобиль переехал пуделя. А пассажир авто избил хозяина собачки, да ещё козырнул, что, дескать, он сам из органов...

«КП»-Тверь» связалась с Юрием Хомиком, сыном потерпевшего, чтобы узнать детали происшествия.

Всё случилось около семи часов вечера 25 ноября в одном из дворов на улице Хромова. Подполковник в отставке Николай Хомик выгуливал двух любимых пуделей около дома. Николаю Владимировичу скоро исполнится 70 лет. Он пенсионер, но до сих пор работает рентгенологом в седьмой городской больнице. Не чувствуя опасности в знакомом дворе, пенсионер отпустил одну из собак побегать вокруг, вторую же держал на поводке. Маленький пудель бежал через дворовую дорогу, на которую в этот момент выехала чёрная иномарка.

Сбив собаку, машина не спешила тормозить. Проехав по животному и передними и задними колёсами, авто остановилось лишь через несколько метров. Кто был за рулём, Николай Владимирович не видел, но рассказал сыну, что незнакомая женщина, ставшая свидетельницей произошедшего, успела заметить, что за рулём была некая дама. К сожалению, взять координаты свидетельницы пенсионер не сообразил, что вполне простительно, учитывая произошедшее вслед за ДТП.

Далее приводим историю такой, какой запомнил и рассказал её сыну Николай Владимирович.

С пассажирского места из машины вышел мужчина. Молодой, лет 35, на голову выше Николая Владимировича. Напористо, не теряя времени, он заявил, что вины водителя нет, так как собака сама бросилась под колёса. Шокированный пенсионер попытался объяснить, что на придомовой территории точно так же под колёса мог попасть и маленький ребёнок, однако у пассажира иномарки не было желания беседовать дальше. Он направился обратно к машине.

Николай Владимирович попытался догнать его, призывая остановиться, на что получил неожиданный удар кулаком в лицо. Удар был такой силы, что с пенсионера слетела шапка, а сам он оказался на четвереньках.

- Да что же вы делаете, я подполковник в отставке, врач, пенсионер! - попытался воззвать к совести обидчика Николай Владимирович. В ответ услышал: «Заявляйте куда хотите, ничего мне не будет! Сам из органов!»

Садясь в машину, молодой мужчина добавил: «А заявите – скажу, что это ты сам на меня с ножом напал!» Агрессор закрыл дверь, и машина уехала. Николай Владимирович позвонил сыну.

Приехав на место происшествия, Юрий застал отца в шоковом состоянии, с разбитой губой. Любимый питомец пенсионера лежал на скамейке и едва дышал. Выслушав рассказ о произошедшем и попытавшись немного успокоить отца, Юрий забрал несчастного пса и отправился в ветеринарную клинику. А Николай Владимирович, по совету сына, пошёл по ближайшим дворам искать машину, на которой уехал обидчик, и вскоре её обнаружил. Пострадавший и его семья считают, что чёрная «Тойота Камри», сбившая собаку, паркуется у одного из соседних домов.

Полученная Николаем Владимировичем травма зафиксирована. Но окончательного вердикта о вреде здоровью пока нет, пострадавшего направили на обследование к неврологу.

Выживет ли пёс? Ветеринары ничего не обещают и прогнозов не дают: у собаки слишком серьёзные травмы.

На вопрос, не мог ли Николай Владимирович, будучи в шоке из-за произошедшего с любимым пуделем, сам как-то спровоцировать мужчину на агрессию, его сын Юрий ответил: «Нет конечно! Кого он вообще может тронуть! Он в возрасте уже и настолько интеллигентен - его знать надо! Да при всём желании не смог бы он толкнуть или ударить! Плюс в руках у него ещё одна собака была».

Справедливости ради отметим, что вина в случившемся с собакой лежит и на хозяине тоже. Ведь, согласно законодательству, вне специально отведённых для выгула мест собаку необходимо держать на поводке. Но главное не это.

Что должно быть в голове у человека, способного ударить 70-летнего пенсионера? Почему мужчина был так уверен в своей безнаказанности? Чтобы ответить на эти вопросы, родственники Николая Владимировича сейчас ищут свидетелей и твёрдо намерены заявить в полицию, как только получат результаты обследования от невролога.

Связаться с семьёй пострадавшего можно по телефону: 89607019195.

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