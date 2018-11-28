Тверской цирк проводит благотворительную акцию «Добрый билет»

Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил

В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему