Тверской цирк проводит благотворительную акцию «Добрый билет»
Тверской государственный цирк и цирк Филатовых примут участие в благотворительной акции «Добрый билет».
"ДОБРЫЙ БИЛЕТ"
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Российская государственная цирковая компания 2 декабря проведёт всероссийскую акцию «Добрый билет» приуроченную к Международному дню людей с ограниченными возможностями.
В рамках акции 100 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители смогут бесплатно посетить представление всемирно известного цирка Филатовых, которое пройдёт в этот день в Тверском цирке.