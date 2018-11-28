2018-11-28T15:51:18+03:00
Общество

Тверской цирк проводит благотворительную акцию «Добрый билет»

Тверской государственный цирк и цирк Филатовых примут участие в благотворительной акции «Добрый билет».
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
"ДОБРЫЙ БИЛЕТ""ДОБРЫЙ БИЛЕТ"
Изменить размер текста:

Российская государственная цирковая компания 2 декабря проведёт всероссийскую акцию «Добрый билет» приуроченную к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

В рамках акции 100 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители смогут бесплатно посетить представление всемирно известного цирка Филатовых, которое пройдёт в этот день в Тверском цирке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Новости 24
13-летнего мальчика отыскали в Твери
Тверская академическая филармония приглашает на концертные программы
Проект «Театральная среда» возвращается в Тверь спектаклем «Любовь побеждает всё»
Улица Псковская в Твери открыта для движения в обе стороны, но не расчищена от снега
"Юную Мисс Тверь" выберут накануне нового года
В Тверской области судили подельников, организовавших преступную схему для кражи из аптеки
В Тверской области будут повышать доступность объектов туризма для людей с ограниченными возможностями
В Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника региона
В Тверской области полицейские задержали воровку, находящуюся в федеральном розыске
Многодетной семье из Тверской области дали землю, но забыли про коммуникации
Многодетной семье из Тверской области дали землю, но забыли про коммуникации
В этом году в Тверской области выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных жителей
День тверской книги отметят в Доме русского зарубежья имени Солженицына
Два безработных парня обокрали гараж в Тверской области на 48 тысяч рублей
В "пятерку" лидеров по приросту реальных денежных доходов жителей вошла Тверская область
Пожилой мужчина утонул в Тверской области
13-летний мальчик пропал в Твери
Женщина на иномарке в Твери сбила пуделя, а пассажир накинулся на хозяина собаки с кулаками
Более 161 млн рублей направят на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений в Тверской области
Автомобилист сбил женщину в центре Твери и отвёз ее в больницу
Бывшие руководители стекольного завода в Твери оштрафованы на 600 тысяч рублей
Пассажирка пострадала при столкновении двух легковушек в Твери
300 свёртков с наркотическим веществом полицейские изъяли у закладчика в Твери
Парень ударил кирпичом по голове своего приятеля в Тверской области
Иномарка и отечественный фургон не смогли разъехаться на дороге в Твери
Антимонопольщики признали недействительным аукцион по аренде 114 лесных участков в Тверской области
Водитель отечественной легковушки сбил несовершеннолетнюю девочку в Твери
Уличный туалет за 1 млн рублей установят в Тверской области
Тверская область опустилась на четыре позиции в рейтинге трезвости регионов