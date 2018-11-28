Троллейбусы в Твери из-за перекрытия перестали ходить в Пролетарский район

С 28 ноября в Центральном районе Твери в связи с ремонтом коллектора перекрыта улица Бебеля на участке от Головинского вала до Беляковского переулка. Для автомобилистов и маршруточников по согласованной с Госавтоинспекцией схеме предусмотрены пути объезда, но как быть пассажирам общественного транспорта, не очень понятно. Ведь основную массу пассажиров по улице Бебеля возят второй и седьмой троллейбусы, которые, понятное дело, в объезд пойти не могут.

- Автобусное сообщение с Пролетаркой и микрорайоном Мигалово работает в штатном режиме: автобус № 20 по-прежнему возит пассажиров по расписанию из микрорайона Мигалово до Энергоремонта, - рассказал «КП»-Тверь» директор «ПАТП-1» Артур Сычёв. - Кроме того, четыре машины с этого маршрута будут ходить через бульвар Профсоюзов, Первомайский, затем, возвращаясь на маршрут, в Мигалово. Тем же путём они пойдут и в обратном направлении. И три единицы автобуса № 5 также с улицы Зелёной поедут через бульвар Профсоюзов в Первомайский по троллейбусному маршруту. Таким образом мы подстраховали жителей Первомайского, и теперь остаётся только надеяться, что работники Водоканала вовремя закончат работу.

Из микрорайона Мигалово в центр (и далее до посёлка имени Крупской) по-прежнему ходит 21-й автобус. Беда лишь в том, что в связи с сокращением парка на маршруте работает всего одна машина.

Из Мигалово до Октябрьского проспекта (через Московский район и посёлок имени Крупской) ходит и автобус с номером 33. Но и этих машин всего четыре. Объясняется это более чем странно: большее количество автобусов муниципальному предприятию держать невыгодно из-за дублирования со стороны маршруток (в том числе и нелегальных).

Что ж, волю пассажирам, конечно, придётся собрать в кулак. «Двадцаточки», и без того плотно заполненные в часы пик, в эти дни повезут на своём борту ещё и всех, кто обычно выбирает троллейбус. Усиления маршрутов не предусмотрено. Но разве ж нам привыкать?

Что касается троллейбусов, они будут ходить по урезанным маршрутам. Конечным разворотным пунктом должна стать остановка «Первая городская больница». Такую схему согласовал Водоканал. Если что-то изменится и перекрытие придётся расширить, конечной станет кольцо у цирка.

Добавим, что коммунальщики обещают завершить работы к полуночи 1 декабря. Нам же остаётся верить, что всё пойдёт по плану.

КСТАТИ

Проблему вынужденного прекращения троллейбусного сообщения из-за перекрытия улиц запросто решают троллейбусы с автономным ходом. Как показала практика, такие машины могут преодолевать по 14 километров пути без подключения к сети. Такая чудо-машина стоит порядка 16-18 миллионов рублей. Об этом Артур Сычёв рассказал нам ещё в марте этого года. Деньги, очевидно, для городского бюджета немалые. Есть небольшая надежда на Москву. Возможно, как уже это бывало, обновляя свой парк, столица когда-нибудь подарит нашему городу несколько таких троллейбусов.