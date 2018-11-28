2018-11-28T19:43:46+03:00
Политика

В течение трёх лет в Тверской области планируют построить семь детских садов

Бюджетные учреждения возведут в рамках нацпроекта «Демография»
Альберт БОЙКОВ
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Заседание бюджетной комиссии провел Игорь Руденя Фото: ПТОЗаседание бюджетной комиссии провел Игорь Руденя Фото: ПТО
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В среду, 28 ноября, губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание региональной бюджетной комиссии. На собрании было поднято несколько вопросов, главный из которых касался возведения дошкольных образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография». Так, с 2019 по 2021 годы в областной столице планируют открыть семь детских садов, которые смогут принять 910 ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На строительство образовательных потребуется более 888 млн рублей. По предварительным подсчетам 657,3 млн рублей поступят из федеральной казны, а еще 230, 7 мнл рублей предоставит региональная казна.

Планируется, что два новых детских сада будет открыто в Твери, по одному — в Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаусс и селе Бурашево Калининского района.

— Необходимо подать заявки для получения дополнительных федеральных средств, чтобы построить новые детские сады и в других муниципальных образованиях», — поставил задачу Игорь Руденя.

Что касается планировки детских садов, то она будет соответствовать подобным типовым проектам, которые уже реализованы в Верхневолжье.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, на заседании также поднимались вопросы, касающиеся социальной поддержки детей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей, повышения заработной платы в отрасли образования, газификации региона и другие темы.

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