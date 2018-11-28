Памятные мероприятия в честь подвига Михаила Тверского пройдут не только в Твери, но и в Москве

5 декабря 1318 года в Орде погиб тверской князь Михаил Ярославич, первый в истории великий князь всея Руси. С того дня минуло 700 лет. Вспомнить подвиг нашего земляка, небесного покровителя Твери, почувствовать то непростое время, удастся уже в ближайшее время, ведь 5 декабря 2018 года станет тем днем, когда прошлое буквально найдет продолжение в настоящем.

- Хотел бы, чтобы все вместе, объединившись вокруг молитвенного участия, смогли как-то переосмыслить историю нашего края, может быть, стали чище и лучше, благодаря этому событию, - заметил митрополит Тверской и Кашинский Савва накануне значимых дней.

Губернатор Игорь Руденя, комментируя предстоящее событие, описал его так "...данное событие является очень важным и масштабным не только для Тверской области, но и всей России". И это действительно так. Памятные мероприятия, приуроченные к подвигу святого князя, будут длиться несколько дней и в буквальном смысле объединят Москву и Тверь.

Начнутся они 3 декабря в Москве с открытия в Российском историческом обществе выставки известного художника Людмилы Юга и моноспектакля «Михаил Тверской» с участием заслуженного артиста России Георгия Пономарева.

4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Божественную литургию возгласит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В мероприятии примет участие и тверская делегация в составе около 300 человек.

Однако самые основные события запланированы на 5 декабря. Откроет их Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери. Служба будет проходить в стенах храма. Напомним, именно при Михаиле Тверском и был возведен собор святого Спаса.

В этот же день, но чуть позже, состоится торжественная церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского, а также церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

Не обойдется и без почетных гостей. Так, Тверь в рамках международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие», которая пройдет на базе исторического факультета ТвГУ, посетит известный российский историк, автор многочисленных работ, посвященных средневековой Руси и в том числе судьбе князя, Владимир Кучкин.

Почувствовать эпоху Михаила тверского всех желающих приглашают на выставку "Михаил Тверской и его время", которая проходит в Детском музейном центре ТГОМ (ул. Советская, 3а).

Костюм из спектакля "Михаил Тверской" можно увидеть на выставке ДМЦФото: Ирина ТАРАСОВА

Еще одна выставка «Дом святого Спаса» откроется 5 декабря в Тверском Императорском дворце. В экспозиции будут представлены уникальные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте восстановления Спасо-Преображенского собора. Также на выставке можно будет увидеть предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI—XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов. Среди центральных экспонатов — уникальное рукописное Евангелие 1417 года, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года.

Итогом памятных мероприятий станет торжественный вечер в Театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Помимо этого в библиотеках, школах и досуговых центрах Твери в этот день пройдет более 80 мероприятий - уроки мужества и истории, различные выставки, кинопоказы и концерты.