Трамвайные пути в Твери обследованы, но данные об этом пока не готовы

Обследование трамвайных путей на предмет их аварийности закончено, все ждут заключения экспертов. В ближайшие дни данные о состоянии трамвайных путей Твери будут переданы в городскую администрацию. Также в бумагах должна содержаться информация о средствах, которые необходимы для приведения полотна в надлежащее состояние.

- Обследование завершится сегодня или завтра. После этого мне передадут все расчеты, которые затем будут отправлены в администрацию города, - прокомментировал ситуацию 28 ноября по телефону руководитель «ПАТП-1» Артур Сычёв.

Естественно, после поступления документов состоится и соответствующее заседание в администрации города, однако о сроках его проведения говорить пока преждевременно.

Судьба тверского трамвая решается с июня текущего года, когда было начато обследование путей. После первого этапа, так его называли в администрации Твери, началось повторное обследование, что привело к вроде бы временному прекращению движения в середине ноября. Правда, горожане считают, что трамваев мы больше не увидим, и приводят хоть и косвенное, но серьёзное доказательство: новые остановочные павильоны возле трамвайных путей, в отличие от старых, повёрнуты только к проезжей части, а не к трамвайным путям. То есть, на пассажиров трамваев они не рассчитаны - вот так...

Остановки, как и вся городская власть, от трамваев отвернулись.Фото: Альберт БОЙКОВ

Прокомментировал директор «ПАТП-1» и инцидент, который 26 ноября произошел с автобусом «ЛИАЗ» маршрута № 1.

Напомним, что во время планового осмотра транспортного средства водитель заметил в моторном отсеке задымление, а когда снял защитную крышку, там уже вовсю полыхал огонь.

Водитель вызвал огнеборцев и попытался справиться с огнем при помощи двух огнетушителей. Ни один из них не сработал. Пока сотрудники МЧС ехали к месту ЧП, огонь сожрал моторный отсек, а также заднюю часть салона автобуса.

- Мы уже создали рабочую группу, которая занимается служебным расследованием. Проверяются акты и бумаги, в том числе и о проведенных ремонтах. Идёт опрос всех водителей, которые работали на этом автобусе, - рассказывает руководитель МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв.

В настоящее время сотрудники предприятия вместе с пожарными занимаются ревизией огнетушителей, и в течение 10 дней должны появиться её результаты. Из оборота была полностью изъята партия, в которой пришли неработающие огнетушители, а им на смену поставили функционирующие экземпляры.

Кстати, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность топливного насоса. При этом автобус все регламентированные техосмотры и техническое обслуживание проходил своевременно.