Специалист «Тверь Водоканала» прошел региональный отбор Всероссийского конкурса «Инженер года - 2018»

Он представит Тверскую область в номинации «Коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание».

На суд региональной конкурсной комиссии Андрей Бабунов представил проект «Автоматизация и диспетчеризация объектов водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», разработкой и внедрением которого он занимается несколько лет. Комиссия посчитала работу достойной и соответствующей всем необходимым критериям и рекомендовала к участию в федеральном этапе.

Стоит отметить, что масштабный проект по автоматизации и диспетчеризации реализуется на предприятии с 2007 года. За это время выполнено строительство системы водомерных узлов на водоводах; полная реконструкция электрооборудования на насосной станции Тверецкого водозабора с установкой частотных преобразователей; замена насосов с преобразователями частоты на водопроводных станциях и насосов с GSM-информатором на канализационных станциях; реконструирована система диктующих точек и многое другое.

«Дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров - важная проблема современной российской экономики. В «Тверь Водоканале» мы сумели создать крепкую техническую службу, которую составляют как опытные и знающие специалисты, так и молодые и перспективные. Мы гордимся нашим коллегой, который прошел региональный отбор конкурса «Инженер года». Конкуренция на федеральном уровне будет очень высокая, но сам выход на этот уровень - уже успех», - говорит и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Участники федерального этапа получат сертификат и знак «Профессиональный инженер России». Имена победителей Всероссийского конкурса станут известны 25 января.