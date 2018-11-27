2018-11-27T11:30:29+03:00
Общество

Совместные действия

День охраны труда на Калининской АЭС - обязательное, привычное и необходимое мероприятие.
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Центральная комиссия во главе с директором КАЭС В.И. Игнатовым совершила обход производственных помещений цеха гидротехнических сооружений: насосной станции градирен № 1, № 2.Центральная комиссия во главе с директором КАЭС В.И. Игнатовым совершила обход производственных помещений цеха гидротехнических сооружений: насосной станции градирен № 1, № 2.
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Внешний и внутренний контроль стимулирует каждого руководителя и каждого работника максимально пристально относиться к вопросам безопасности и осознанно выполнять свои должностные обязанности в соответствии со всеми требованиями и нормами в области охраны труда.

Каждый месяц на КАЭС работает станционная комиссия, которая совершает обходы рабочих мест и производственных помещений цехов, анализирует исполнение рекомендаций по повышению безопасности рабочей среды и состояние ОТ в конкретных цехах и отделах, разрабатывает корректирующие мероприятия по направлению, общается с работниками на предмет выявления уровня их знаний в области ОТ и проблем по содержанию рабочих мест. Традиционно в Дне охраны труда принимают участие представители подрядных организаций: таким образом достигаются единство требований и их исполнение всеми руководителями, специалистами и рабочими, работающими на площадке атомной станции. Положительной практикой стало и присутствие в центральной комиссии уполномоченных по охране труда: представители коллективов напрямую доносят информацию по состоянию дел на конкретных местах.

В ноябре День охраны труда был посвящен исполнению требований охраны труда при хранении и использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), организации обучения и проверки знаний персонала по охране труда. Традиционно контролируется организация и эффективность первой и второй ступеней административно-общественного контроля. С недавнего времени в проведение ДОТ введена практика оценки состояния рабочих мест по системе 5С с отражением результатов в итоговых документах по мероприятию.

Комментирует Михаил Коцарев, главный инспектор Калининской АЭС:

- Обходы рабочих мест и помещений руководством станции - один из важнейших элементов системы управления охраной труда.

Принципиально, что такие обходы не должны носить и не носят формальный характер.

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