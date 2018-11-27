2018-11-27T14:56:16+03:00
Общество

Остановка с wi-fi и камерами видеонаблюдения появится в Твери

Монтаж объекта должен завершиться в ближайшие дни
Альберт БОЙКОВ
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Таких остановок в Твери еще не былоТаких остановок в Твери еще не былоФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери, на остановке «Вагонзавод», возле ДК «Металлист» рабочие заканчивают монтаж нового остановочного комплекса. Если раньше громким словом «комплекс» называли все без исключения остановки, пусть они и представляли собой несколько смонтированных между собой арматур, то новый объект вполне достоин носить такое гордое название. А изготовили его наши вагоностроители.

«КП-«Тверь» в пресс-службе Вагонзавода пояснили, что новая остановка значима для горожан. Помимо работников предприятия ею пользуются и многочисленные жители близлежащих домов. Можно сказать наверняка, что новая остановка будет самой современной и, главное, удобной. Теперь ожидающим транспорт пассажирам не придется мириться с погодными капризами, ведь остановка защищена с трех сторон. Кроме того, есть большая скамейка, на которой без труда разместятся человек 10. Учитывая востребованность этой остановки, такое решение выглядит оправданно. Конечно, все желающие на скамейке не поместятся, но пенсионеры и люди с ограниченными возможностями наверняка оценят новшество.

А чтобы обезопасить людей, на остановке смонтируют камеры видеонаблюдения. Любители же интернета, во время ожидания транспорта, смогут воспользоваться и wi-fi, чтобы выйти во всемирную паутину.

Объект, конечно, замечательный и в какой-то мере для нашего города революционный. Уже следующая остановка, которая находится на улице Комарова, представляет собой совсем печальное зрелище. Каркас из арматуры прикрывает заваленную снегом и обдуваемую всеми ветрами скамейку, рядом с которой никого нет. Ожидающие общественный транспорт горожане не пытаются спрятаться от ветра, потому что просто негде. Тверские вандалы разбили все боковые стекла, не добравшись только до крыши. Наверное, разрушители общественного имущества или имеют собственные автомобили, или обладают иммунитетом к любым погодным неурядицам.

Вандалы не добрались только до крыши Фото: Альберт БОЙКОВ

Вандалы не добрались только до крышиФото: Альберт БОЙКОВ

Учитывая безраздельную любовь хулиганов к порче общественного имущества, задаемся резонным вопросом: а не постигнет ли новую остановку подобная участь? Пешая прогулка по городу дает понять, что лишь редкие объекты избежали проверки на прочность от «народных испытателей». Хочется верить, что камеры видеонаблюдения немного поумерят пыл разбушевавшихся в последнее время хулиганов.

Кстати, в администрации Твери пояснили, что монтаж новой остановки был согласован с городскими властями и возводится он за счет средств Вагонзавода.

В пресс-службе предприятия о цене вопроса рассказывать не стали. Кстати, два года назад город потратил на 47 обычных остановок 6,5 млн рублей, а значит, цена одной из них составила примерно 138 тыс. 297 рублей. Учитывая сложность нового объекта, возводимого рядом с Вагонзаводом, можно предположить, что его стоимость и монтаж могли перевалить за отметку в 500 тыс. рублей.

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