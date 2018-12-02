Губернатор Игорь Руденя проинспектировал в Твери три строящихся социальных объекта

В субботу, 2 декабря, губернатор Игорь Руденя проинспектировал в Твери три строительные площадки, где возводятся три социальных объекта. Сперва глава региона посетил площадку в микрорайоне «Брусилово», где строится школа на 1224 места, а затем в микрорайоне «Юность» осмотрел здание строящейся школы-детского сада. Кстати, бюджетное учреждение рассчитанона 560 ученических и 80 дошкольных мест.

Возведение школ идет в рамках решения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Создание современных и комфортных условий для обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона, – считает Игорь Руденя.

Возводимый в «Брусилово» объект обойдется казне в 1,2 млрд рублей. В настоящее время на стройке подходит к концу монтаж стен и перекрытия подвала, он утепляется. Кроме того, продолжается устройство перекрытий и колонн 1 этажа здания, внутреннего дренажа, водопровода. На встрече со строителями, глава региона обсудил с ними вопросы теплоснабжения здания, а также подведения инженерных сетей.

Школа в "Брусилово" сможет принять за раз более 1220 ребят Фото: ПТО

Строящаяся школа будет одной из лучших в Твери. В ней будут два бассейна, два спортивных зала, библиотека и другие необходимые помещения.

Для начальных классов будет оборудован обособленный блок с отдельным входом. Внутри него смонтируют игровые комнаты для групп продленного дня. Будут в учреждении медицинский и стоматологический кабинеты. Кроме того, входные группы адаптируют для маломобильных детей. Естественно, что в образовательном учреждении ребятам обеспечат комплексную безопасность и в здания, и на прилегающей территории. Рядом со школой будет построен стадион с футбольным полем, спортплощадкой и беговой дорожкой, а также игровая площадку для ребят младшего возраста.

Проинспектировал Игорь Руденя и ход работ по строительству школы в микрорайоне «Юность». Сейчас в здании ведется внутренняя отделка помещений, кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Игорь Руденя дал ряд поручений, касающихся благоустройства территории, установки игровых и спортивных площадок. Планируется, что работы будут выполнены до весны 2019 года.

Интересно, что инфраструктура нового учреждения, в том числе спортивный стадион, будет объединена с территорией расположенной рядом школы №50. На финансирование объекта направлено порядка 590 млн рублей. Эта сумма сложилась из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Проинспектировал Игорь Руденя и строительство школы и детской поликлиники в микрорайоне «Южный».

- Проект реализуется при поддержке федерального центра. Для нас главная задача – обеспечить высокое качество работ и соблюдение всех строительных технологий, – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на строительной площадке завершаются работы по благоустройству территории, выполняется утепление и оштукатуривание цоколя здания. Внутри объекта идет монтаж вентиляции по всем этажам и в рентгенблоке, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Идут и отделочные работы. Рабочие укладывают керамическую плитку в процедурных кабинетах и шпаклюют стены на втором этаже. В настоящее время уже приобретена и часть необходимого медицинского оборудования и мебели.

В ходе осмотра губернатор дал ряд поручений, связанных с дальнейшей безопасностью эксплуатации здания, обеспечением комфортных условий для персонала и пациентов, а также благоустройством территории.

Из регионального бюджета на строительство поликлиники направлено более 200 млн рублей. Решение о строительстве нового учреждения Игорь Руденя принял после посещения летом 2016 года действующей детской поликлиники в «Южном» . Лечебное учреждение расположено в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома. При этом оно не обеспечивает в полной мере доступность медицинской помощи юным жителям микрорайона.

Внутри школы в Юности монтируются коммуникации Фото: ПТО

По проекту здание оборудуют двумя пассажирскими и грузовым лифтами, а также системами пожарной безопасности и видеонаблюдения. Рядом с поликлиникой будет установлена площадка для детских колясок, скамейки, и обустроены подъездные пути.

Новая поликлиника в Южном будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении возрастет более чем в два раз, с 53 до 168 человек. Число кабинетов участковых педиатров вырастит – с 3 до 14. Заметно расширится и перечень медицинских услуг. Будет открыт кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр.