К 2022 году газ должен появиться в 70% домов Тверской области

В понедельник, 26 ноября, губернатор Игорь Руденя провёл заседание правительства Тверской области, одним из главных вопросов которого стали планы по газификации региона с 2019 по 2021 годы.

- По итогам реализации программы планируется обеспечить газификацию тверского региона в 2022 году на уровне 70%. На 1 января 2018 года этот показатель составил 63,5%. Ключевые задачи — рост инвестиционной привлекательности области, развитие экономики и повышение качества жизни населения, — отметил Игорь Руденя.

Так, в 2019 году протяжённость газовых сетей на территории Верхневолжья планируют увеличить на 180 км, и довести таким образом голубое топливо до более чем 3600 домовладений. При этом проектно-изыскательские работы будут сделаны для газопроводов протяжённостью порядка 280 км.

Продолжается и программа синхронизации с ООО «Газпром межрегионгаз». Согласно договоренностям, в 2019 году планируется построить около 19 км внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе, а еще 21,3 км – в Калязинском районе.

В ходе реализации адресной инвестиционной программы предполагается обустроить межпоселковый газопровод протяжённостью 9 км в Лихославльском районе, 6 км распределительного газопровода в Конаковском, 7,6 км – в Рамешковском, 2,1 км – в Кимрском, 7,9 км – в Бежецком районе.

Продолжится газификация и в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области». В 2019 году предполагается строительство 16,9 км сетей в Ржевском и Зубцовском районах. Благодаря сдаче новых объектов, газ появится более чем в 300 домовладениях, а так же ряде социальных объектов и площадок, где реализуются инвестиционные проекты в АПК.

Согласно плану в следующем году газ должен появиться в 13 государственных социальных объектах. В этот список в частности попали, детский санаторий «Новинки» в Калининском районе, детский дом «Родничок» в Калязине, Осташковский детский дом, отделения Калининской ЦРБ в с. Пушкино и с. Медное, отделение Кувшиновской ЦРБ в с. Прямухино.

А за счет средств полученных за введение спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь», планируется построить более 78 км газовых сетей в Вышневолоцком, Конаковском, Ржевском, Торжокском районах, Осташковском городском округе.

Реализация программы по газификации Тверской области на 2019 год подразумевает создание проектной документации для строительства ряда наиболее значимых объектов. Речь в том числе идет о закольцовке сетей в районе поселка имени Крупской, благодаря которой должно стабилизироваться давление газа. Эта мера позволит начать жилую застройку и газификациютинвестиционной площадки. Вторым в списке идет газопровод-отвод «Ржев – Нелидово», где надо реконструировать газораспределительную станцию «Ржев». Нововведение позволит перевести котельные в Нелидовском городском округе на природный газ.

- Задача номер один – перевод котельных города Нелидово с мазутного топлива на газовое. Необходимо составить дорожную карту с указанием конкретных сроков проведения этих работ, — подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что в 2019 году на реализацию программы газификации планируется направить более 717 млн рублей. Сумма сложится из 414 млн рублей регионального бюджета, еще 52 млн рублей выделят из своей казны муниципалитеты, а еще 32,8 млн рублей придут из федерального центра. Кроме того, более 218 млн рублей направят за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортирование газа.