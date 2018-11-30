Поддержи проект тверского хосписа «Анастасия» голосом!

Общественная организация Тверской хоспис «Анастасия», оказывающая услуги по уходу за паллиативными больными и поддерживающая их семьи совершенно бесплатно, выдвинула свой проект на всероссийскую премию «Headliner года».

В настоящее время на сайте проекта проходит этап народного голосования. Единственный в Твери и Тверской области хоспис в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты» набрал пока что около 2000 голосов, что, конечно, немного. Проголосовать можно здесь.

Напомним о необходимости поддержки данного проекта. По информации Минздрава, в Тверском регионе показатель общей заболеваемости онкопатологией в 2017 году на 100 тысяч населения составил 480,5. Раковые больные термальной (завершающей) стадии заболевания и их родственники являются одной из самых незащищенных групп населения в плане получения паллиативной помощи. На сегодняшний день в регионе практически полностью отсутствуют службы, способные решить эту проблему в необходимом объеме. Помимо небольшого количества паллиативных коек существует только выездная службы единственного в регионе хосписа «Анастасия».

Очевидно, что Тверской регион нуждается в специализированном медико-социальном учреждении. В перспективе - строительство стационара на 19 койко-мест, под которое выделено здание бывшей больницы в поселке Суховерково Калининского района. В настоящее время закончены работы над эскизом проекта, проведены инженерно-геологические изыскания, начата работа над созданием проекта будущего стационара.

Обращаемся к вам, жители Твери: если вы считаете, что данная организация необходима городу и региону, просим вас откликнуться и проголосовать!

Премия «Headliner года» - ежегодная всероссийская премия, учреждённая в 2017 году. Цель премии – выделить и поддержать хедлайнеров года, идейных лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни. Процесс голосования теперь состоит из трёх этапов: народного голосования, экспертной оценки и финального решения жюри.

ВАЖНО!

Принять участие в Рождественской ярмарке и помочь хоспису «Анастасия» приглашают всех желающих

Новый год и Рождество - время, когда принято делиться своим душевным теплом и добрыми поступками в адрес тех, кто по какой-то причине лишен радости праздника.

С 15 декабря по 7 января на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева в Твери будет проходить традиционная «Рождественская ярмарка».

Одним из событий ярмарки станет благотворительная акция по сбору средств на деятельность выездной службы хосписа «Анастасия».

Даты акции уже известны: 24-25 декабря. В эти дни в одном из ларьков будут представлены товары, средства от продажи которых пойдут на поддержание тверского хосписа.

Все вопросы по телефону: 89190585727 (Алена Бухарева).