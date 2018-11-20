«МакХэппи День»: в Твери прошла благотворительная акция помощи детям

«Совершайте добрые поступки - и мир ответит вам тем же!» Пожалуй, именно эти слова стали ключевыми на ярком, веселом празднике «МакХэппи День». Празднике с глубоким подтекстом...

18 ноября в ресторане «Макдоналдс», что у железнодорожного вокзала в Твери, прошла душевная акция, которая собрала больших и маленьких горожан, а также известных гостей, украсивших праздник своими выступлениями и добрыми словами.

Стоит напомнить, что благотворительная акция «МакХэппи День» в этом году по всей России прошла уже в 17-й раз. Суть акции проста, как и все доброе в этом мире.

С 20 октября по 19 ноября в ресторанах «Макдоналдс» каждый желающий мог помочь детям со сложными диагнозами, купив любимый картофель (фри или по-деревенски) или специальный стикер в виде забавной «картофельной семейки». Уточним, в фонд идет чистая прибыль от продажи стикера и 1 рубль от продажи каждой порции картофеля. Дополнительно 1 рубль перечислялся, если за покупку картошки рассчитывались картой компании Мастеркард, которая в этом году стала новым партнером акции.

Сотрудники ресторана "Макдоналдс" всегда приветливо встретят вас и помогут с заказомФото: Ирина ТАРАСОВА

- За эти годы собрано более 250 миллионов рублей, которые затем были переданы в Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», - рассказывает директор ресторана «Макдоналдс» Твери Андрей Макаров. - В первую очередь средства идут детям, находящимся на длительном лечении вдали от дома. Например, в Казани при клинике существует семейная гостиница, где тяжелобольные дети живут совместно с родителями бесплатно. Есть и еще ряд благотворительных проектов. В общей сложности за прошедшие годы уже удалось помочь 250 000 детей и семей. И это очень хороший результат, согласитесь! Очень здорово, что, просто купив картофель, можно принять участие в благотворительности и кому-то вернуть радость жизни.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ!

Узнаваемость акции в том, что ежегодно в разных городах России - и в Твери в том числе - «Макдоналдс» приглашает на свою площадку известных и знаковых персон: актеров, политиков, спортсменов и телеведущих - для поддержки инициативы помощи детям.

Надо отметить, что знаменитости с радостью соглашаются принять участие. На празднике звезды общаются с гостями, фотографируются с ними и оставляют автографы...

Этот год не стал исключением. Праздник посетили: участница шоу «Танцы на ТНТ» Валерия Шевченко, директор конкурса красоты «Мисс Тверь» Евгения Акмаева, зажигательный фокусник Костя Пико, главный тренер баскетбольного клуба «Тверь» Руслан Старков, известная группа «Дежа Вю», художник Владимир Васильев, стилист Елена Сорока...

Настоящим сюрпризом для гостей стало появление участников команды КВН «Плюшки им. Ярослава Мудрого». Знаменитая команда, которая уже второй год подряд выходила в финал, пришла не в полном составе (Богдана не было), но капитана команды Андрея Бабича и Настю Сергееву встретили аплодисментами и вспышками фотокамер.

Пришли ребята не одни, а с племянниками. Как оказалось, не случайно.

- У каждого из нас разные возможности в жизни. И если кто-то может кому-то помочь, это здорово. В любом случае, пусть таких людей будет больше. Мы не первый год приходим на акцию, и нам приятно, что нас приглашают. Сегодня мы с племянниками, чтобы и они учились доброте с детства.

После фотосессии, автографов «Плюшек» провожали, как близких друзей. А желали только одного - победы в финале 15 декабря.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ДЕТИ ПОПРАВИЛИСЬ!

Кстати, напоминать, что в этот день надо было покупать картошку, даже не стоило. Многие гости праздника приходили не для того, чтобы поесть, а скорее для того, чтобы стать частью большого полезного дела. Удивительно, что очень остро это ощущали именно дети.

- Я, как только узнала об акции, сразу сказала бабушке, что мы точно пойдем, - искренне делится 10-летняя Настя Ульянова. - Обычно я покупаю одну картошку, но сегодня взяла сразу две, потому что очень хочу помочь детям и желаю им быстрее поправиться.

За соседним столом мальчишки чуть постарше. Но настроены так же.

- В акции решили принять участие, потому что надеемся, что эти деньги кому-то помогут, - по-взрослому рассуждают 12-летний Егор Ковалев и 11-летний Арсений Дворцов. - Мы смотрим тверского блогера, читаем. Она же нас и пригласила сюда. Желаем всем деткам поправиться, а тем, у кого нет семьи, найти ее.