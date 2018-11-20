Пометьте в календаре: С 3 декабря Тверская область полностью перейдёт на "цифру"

Во вторник, 20 ноября, состоялось заседание правительства Тверской области, главной темой которого стало подведение первых итогов перехода Верхневолжья на цифровое телевещание.

Напомним, 9 ноября в областной столице состоялось торжественное мероприятие посвященное переходу Верхневолжья на "цифру". Спустя несколько дней после этого события губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании правительства РФ, где поведал коллегам об опыте полученном Тверской областью, а также выдвинул ряд законодательных инициатив касаемых цифрового вещания.

На новый формат телевещания Верхневолжье перешло 11 дней назад, однако об окончательном переходе на "цифру" говорить пока преждевременно, ведь нашем регионе порядка 9800 населенных пунктов, часть из которых являются труднодоступными. Чтобы довести "цифру" до каждого дома и квартиры, требуются как финансовые, так и временные затраты.

- В ближайшие две недели нам предстоит проделать большую работу, чтобы реализовать этот большой проект в полном объеме. Необходимо усилить взаимодействие с населением по вопросам приобретения необходимого оборудования. Особое внимание следует уделить муниципальным образованиям, - озвучил свои мысли губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что в Тверской области оказывается помощь в приобретении комплекта необходимого оборудования гражданам с низкими доходами.

Чтобы получить компенсацию, надо обратиться в МФЦ или в учреждения социальной защиты населения. В настоящее время 66 человек уже получили эту компенсацию, еще 108 граждан сдали документы на получение выплаты. Кстати, с момента поступления заявки до выплаты проходит два-три дня.

Кроме того, в региональное законодательство планируется внести законопроект, согласно которому средства фонда капитального ремонта будут в том числе направляться на реконструкцию и замену коллективных антенн.

Во время работы был выявлен ряд рисков, возникающих при смене стандарта телевещания. Так, 90% многоквартирных домов Тверской области обеспечено оборудованием для приема кабельного либо цифрового сигнала. В 10% домов коллективная антенна принимает только аналоговый сигнал. Чтобы решить эту проблему, ведется работа с управляющими компаниями по замене устаревшего оборудования.

Кстати, после запуска «цифры» в Тверской области объем обратной связи с гражданами вырос в 10 раз. Порядка 70% обращений связаны с приобретением и настройкой оборудования, еще около 10% касаются помощи волонтеров, а оставшиеся 20% затрагивают вопросы возможной компенсации за покупку оборудования, а также работы кабельного и спутникового ТВ, и каналов второго мультиплекса.

3 декабря Тверская область станет первым пилотным регионом, где будет работать только «цифра». Будет выключено 100 передатчиков всех 11 федеральных телеканалов. Аналоговое вещание продолжат только региональные телеканалы, их сетевые партнеры, а также каналы, не входящие в состав двух мультиплексов. После отключения на частоте 11 каналов еще неделю будет демонстрироваться информационный экран, где в том числе будет сообщение о необходимости перехода на новый формат.

О том, как настраивать телевизоры и выбирать приставку, мы рассказывали в предыдущих публикациях. Более подробную информацию о переходе на цифровое вещание можно узнать по бесплатному номеру горячей линии 8-800-220-20-02 или на сайте tver.rtrs.ru.

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