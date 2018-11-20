2018-11-20T14:14:24+03:00
Общество

И вновь жалоба: С драмтеатра Твери требуют снять афишу спектакля «А зори здесь тихие...»

Тверичанка написала письмо губернатору и требует наказать виновных
Ирина ТАРАСОВА
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Жительницу Твери крайне возмутило наличие на афише сигареты. Фото: с сайта Вышневолоцкого театра драмы, vvdt.ruЖительницу Твери крайне возмутило наличие на афише сигареты. Фото: с сайта Вышневолоцкого театра драмы, vvdt.ru
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То ли народ у нас все больше приобщается к культуре, то ли понравилось доказывать свою правоту и искать виновных... Но факт есть факт. На днях стало известно еще об одной жалобе на афишу спектакля. На этот раз не повезло премьерной постановке Вышневолоцкого театра драмы «А зори здесь тихие…»

Закон парных чисел... Наш редактор Олег Зинченко с учетом опыта работы в СМИ всегда знает: если что-то произошло - жди продолжения. Не верите? А практика уже который раз доказывает это.

Вот взять хотя бы историю с запретом афиши Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой, которая буквально неделю назад кому-то показалась слишком откровенной. Не успели отшуметь обсуждения и споры, как вот - новое недовольство.

На этот раз жительницу Твери крайне возмутило наличие на афише сигареты.

АФИША - НЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

Свое открытое письмо-обращение Виктория Лебедева отправила на почту ТИА и в приемную губернатора. О себе автор рассказывает, что воспитывает двоих сыновей и живет в Твери 15 лет. Своим детям пытается привить культуру, регулярно водит в театры, на выставки и концерты классической музыки. После чего и задается вопросом: зачем на афише «А зори здесь тихие...» изображена женщина с сигаретой?

«Мы любим Театр драмы, - читаем дальше в письме. - Тем удивительней для нас было обнаружить там пропаганду курения... Я сама не курю и приучаю детей к тому, что курить вредно, неэстетично. Я поддерживала, когда депутаты Государственной думы запретили публичную демонстрацию курения. И я не могу понять, почему комитет по культуре Тверской области считает, что ему можно нарушать закон».

По словам женщины, афиша – не самодеятельность, ведь она была одобрена областным комитетом по делам культуры, о чем свидетельствует соответствующая подпись на ней.

Отметим, что Виктория Лебедева не ограничивается лишь замечанием. В своем письме к губернатору она просит Игоря Руденю не только снять афишу, но и наказать виновных.

«Прошу Вас разобраться в данной ситуации и не только сменить афишу спектакля-драмы «А зори здесь тихие…», но и принять меры к создателям афиши, а также сотрудникам комитета по делам культуры Тверской области, допустившим их выпуск и демонстрацию в общественных местах».

Письмо от тверичанки. Фото:ТИА

Письмо от тверичанки. Фото:ТИА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Афишу с Адамом и Евой все-таки убрали

Несмотря на комментарий директора Театра драмы Светланы Вержбицкой о том, что жалоба «не стала основанием для принятия решения о замене афиши, поскольку иллюстрация не содержит запрещенных законом изображений», яркую и заметную афишу с предстоящим шоу «Адам и Ева. Жизнь после рая» со стены театра все-таки убрали. Ее замена не появилась ни в выходные дни, ни на этой неделе.

Справедливости ради заметим, что в других местах афиши остались без изменений. Правда, эти афиши, в отличие от той, что висела на театре, небольшого размера.

Жительница Твери убеждена, что афиша нарушает закон. Фото: с сайта Вышневолоцкого театра драмы, vvdt.ru

Жительница Твери убеждена, что афиша нарушает закон. Фото: с сайта Вышневолоцкого театра драмы, vvdt.ru

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