«Испытания.Диагностика.Контроль»: три составляющих успешного строительства

Строительный контроль состоит из целого комплекса проверок, которые преследуют следующие цели:

1. подтвердить, что проводимые работы соответствуют требованиям нормативных документов — проекта, технических регламентов, правил безопасности (в том числе экологической);

2. осуществляются с соблюдением сроков строительства и расходов, установленных сметой.

Надзор за строительными работами подразумевает:

Обеспечение надлежащего качества строительных работ. К сожалению, компетентность и добросовестность исполнителя не всегда удается оценить заранее. Нередки случаи, когда подрядчик нарушает технологию, упрощает инженерные решения, установленные проектом, в результате чего неизбежно возникают проблемы при эксплуатации готового объекта.

Гарантия использования предусмотренных проектом строительных материалов и конструкций. Недобросовестный исполнитель работ может в корыстных целях заменить материалы более дешевыми, менее качественными. Вследствие этого снижаются эксплуатационные свойства сооружения, нарушаются экологические нормы, не говоря о том, что обманутый застройщик теряет средства.

Конечно заказчик строительства может и сам следить за возведением объекта, однако в данном случае лучше будет довериться профессионалам.

Выбирая компанию, предоставляющей услуги строительного контроля, необходимо обратить внимание на наличие разрешения на осуществление данных видов деятельности. Важно, чтобы допуск должен быть выдан саморегулируемой организацией. Так как строительный контроль имеет прямую связь с безопасностью эксплуатации объектов, получить допуск СРО к этому виду деятельности может далеко не любая фирма.

К юрлицам, предоставляющим услуги по оказанию строительного контроля, предъявляются достаточно строгие требования. Ведь от безопасности объектов зачастую зависят жизни и здоровье множества людей. В штат сотрудников подобной фирмы должны входить инженеры-проектировщики, специалисты по электротехническим, сантехническим, вентиляционным системам, сметчики, архитекторы, геодезисты и другие специалисты.

В ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» все эти специалисты есть. Сотрудники фирмы осуществляют технический надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений, а так же проводят работы по диагностике дорог и искусственных сооружений, в том числе и предприемочной.

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» работает с сфере строительства строго в рамках действующего законодательства, проектной документации, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. Специалисты фирмы имеют высшее образование, а также постоянно проходят курсы повышения квалификации.

В собственности у ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» имеется и аттестованная испытательная лаборатория. Благодаря этому компания может испытывать и контролировать

множество строительных материалов, изделий, конструкции, а также строительно-монтажные работы.

Специалисты компании имеют большой опыт работ по контролю качества строительства в разных сферах и разных регионах страны, предотвращению разного рода нарушений и обеспечению полного соответствия строительной продукции требованиям нормативных документов и проектной документации. Поэтому, не сомневаюсь, что мы сможем на должном уровне выполните поставленные заказчиком перед нами задачи и на строительстве мостов в Новгородской области», - отметил генеральный директор компании Александр Васильев.

По его словам, ООО «Испытания. Диагностика. Контроль», в частности, осуществляла работы по строительному контролю на ряде крупнейших объектов: при реконструкции Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, ремонте путепровода через автотрассу М-5 «Урал» (185-й км), оказывала услуги испытательной лаборатории для нужд Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» при возведении Керченского моста. И самое главное, что на всех этих объектах заказчики остались довольны качеством выполненной работы.

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