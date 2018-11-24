Депутаты Законодательного Собрания Тверской области рассмотрели целый ряд ключевых законопроектов

В четверг, 22 ноября, состоялось тридцать второе заседание Законодательного Собрания Тверской области. Народные представители рассмотрели ряд важных для нашего региона вопросов, часть из которых касалась областного бюджета, цифрового телевидения, а также регулирования пассажирских перевозок.

Цифровое ТВ

Так, депутаты Заксобрания в двух чтениях приняли изменения в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области». Согласно официальной бумаге, средства на подключение многоквартирных домов к цифровому телевидению будут направляться именно из фонда капитального ремонта. Заметим, что для общедомового бюджета эти затраты будут практически незаметны. Средства направят только на покупку наружных коллективных антенн, приобретение внутридомовых кабельных сетей и, в случае необходимости, усилителя сигнала. В настоящее время специалисты мониторят рынок, дабы найти приемлемый по соотношению цены и качества вариант. Продолжается и исследование многоквартирных домов, дабы определить строения, где необходима установка такого оборудования.

О междугородных перевозках

Внесли парламентарии и изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области». Теперь местный закон приведен в соответствие с федеральным. На основании решений регионального правительства будет определяться порядок установления, изменения, а также отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок.

Закрепили законодательно и порядок согласования, установления или изменения муниципальных и межмуниципальных регулярных маршрутов, которые имеют две или более общих остановки с утвержденным ранее муниципальным или межмуниципальным маршрутом.

Кроме того, теперь к полномочиям областного правительства относится и выбор юридических лиц, ИП или участников договора простого товарищества, которые смогут осуществлять регулярные перевозки по утвержденным путевым картам без участия в открытом конкурсе. При этом, если юрлицо, ИП или хотя бы один из участников договора простого товарищества, которые имеют свидетельство на осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок, передадут карту маршрута другому перевозчику, то выданного разрешения можно лишиться навсегда. Конечно, подобное решение будет приниматься в судебном порядке. И еще поводом для обращения в суд может стать факт самовольного изменения маршруткой пути следования, а также переноса начальных или конечных остановок.

Для коммерсантов, которые осуществляют постоянные перевозки по нерегулируемому тарифу, установлены дополнительные требования. Теперь перевозчики обязаны передавать в региональную информационную систему навигации информацию о месте нахождения транспортного средства. В случае если коммерсанты захотят изменить цену на регулярные перевозки, за 15 дней до введения нового тарифа они обязаны оповестить об этом владельцев автовокзалов или автостанций, а также уполномоченный орган.

Нововведения затрагивают и перевозки по заказу. Очевидно, что эти поправки в закон направлены на обеспечение прежде всего безопасных перевозок пассажиров по Тверской области.

О штрафах

Внес областной парламент изменения и в статью 2 регионального закона «О дорожном фонде Тверской области». С 1 января 2019 года бюджет фонда будет пополняться в том числе и за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения. По предварительным подсчетам, введение этого новшества пополнит казну дорожников в следующем году на сумму, превышающую 800 млн рублей. Внесли депутаты Законодательного Собрания изменения и в региональный закон «О транспортном налоге в Тверской области». Теперь за легковую автомашину с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил включительно ставка возрастает с 45 рублей до 75 рублей, за автомобили с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил ставка возрастет с 90 рублей до 150 рублей. Заметим, что до вчерашнего дня из 18 регионов ЦФО самые низкие ставки были именно в Тверской области, они не пересматривались уже 15 лет.

О МФЦ

Были рассмотрены на заседании и итоги работы многофункциональных центров (МФЦ) за 2018 год, а также озвучены планы на год грядущий. Так, за десять месяцев текущего года в 35 МФЦ Тверской области от граждан было принято 560 370 заявлений, 635 235 заявителей получили нужную информацию, также было выдано 452 247 заявлений. Самыми востребованными услугами стали:

- регистрация по месту жительства;

- оформление документов для лиц, достигших пенсионного возраста;

- предоставление сведений из единого реестра прав на недвижимое имущество; - регистрация прав на недвижимое имущество;

- оформление паспорта, загранпаспорта, СНИЛС и ИНН.

В году грядущем региональные власти хотят продолжить развитие сети МФЦ, а также улучшить позицию рейтинга Тверской области по оценке деятельности предоставления услуг.

Кстати, вопрос, касаемый МФЦ, стал на заседании одним из самых обсуждаемых. Депутаты Заксобрания, в частности, высказывали озабоченность скоростью обслуживания клиентов многофункциональных центров, а также интересовались методикой обучения персонала бюджетных учреждений, которым приходится разбираться буквально во всех вопросах. Державший слово областной чиновник заверил, что у людей есть возможность выразить свою позицию, выставив определенную оценку на сайте МФЦ, по итогам обработки которой проводится работа над ошибками.

О бюджете

Главным вопросом, рассмотренном на заседании, все-таки стал проект закона «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Забегая вперед, заметим, что прошло только первое чтение, поэтому окончательно бюджет все-таки еще не принят. Проект, посвященный региональной казне, на ближайшие три года был сформирован с учетом реализации программы «Стратегия-2024».

Планируется, что в 2019 году областной бюджет заработает 59 млрд 384 млн рублей, в 2020 году сумма уменьшится до 58 млрд 486 млн рублей, в 2021-м вырастет до 60 млрд 27 млн рублей. Что касается расходов областного бюджета, то в 2019 году они запланированы на уровне 62 млрд 347 млн рублей, в 2020 году - 59 млрд 73 млн рублей, а в 2021 году - 59 млрд 848 млн руб. Несложные математические расчеты дают понять, что в ближайшие два года бюджет будет дефицитным, а в 2021 году областная казна может выйти в плюс на 178,9 млн рублей.

Как и в предыдущие годы, бюджетные средства будут расходоваться на обеспечение деятельности социально-значимых объектов, исполнение обязательств по поддержке граждан, а также выполнение долговых обязательств. В частности, в 2019 году планируется повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе в рамках реализации указов Президента РФ. Планируется повышение зарплаты на 4,2% и работникам, на которых указ главы государства не распространяется.

КОММЕНТАРИЙ СПИКЕРА

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного Собрания Тверской области Фото: Заксобрание Тверской области

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного Собрания Тверской области:

О ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ И ФОНДЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- Мы рассчитываем на то, что после принятия поправок в областной закон о капремонте общие собрания жильцов в рамках ТСЖ, ЖСК, других структур будут использовать предоставленную им возможность: при капитальном ремонте крыш многоквартирных домов одновременно ремонтировать или заменять коллективные телевизионные антенны, чтобы уверенно принимался цифровой сигнал. Безусловно, тот факт, что Тверская область стала первым регионом в РФ, который полностью перешел на цифровое телевидение, накладывает на нас дополнительную ответственность. И мы полностью поддерживаем ту линию в плане решения вопросов, связанных с цифровым телевидением, которую проводит губернатор.

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

- Я хочу отметить три основных момента. Первое. В Бюджетном кодексе четко прописано, что подразумевается под принятием бюджета в первом чтении. Это доходы и расходы, а также межбюджетные отношения (проще говоря, какая часть доходов областного бюджета уходит в муниципальные образования по соответствующей методике).

Специфика областного бюджета, который принимается на ближайшие три года, состоит в том, что с 2019 года начинается финансирование национальных проектов. Естественно, Тверская область стремится активно участвовать в нацпроектах по всем возможным направлениям. На данный момент мы предусмотрели софинансирование по ним, но пока нет точных сумм, которые придут в регион. Поэтому перед рассмотрением закона о бюджете во втором чтении нам придется вернуться к предмету первого чтения, так как будут уточнены те средства, которые будут выделены региону из федерального бюджета.

Второй момент. Если говорить опять же о нацпроектах, то необходимо отметить, что регионом уже сейчас заложены серьезные суммы по ряду направлений, включая здравоохранение, дорожное хозяйство (мы надеемся, что в следующем году мы раза в полтора, а может и больше, увеличим объемы дорожного ремонта), образование, демографию (в 2019 году будут введены в эксплуатацию сразу шесть детских садов - два в городе Твери, в Старице, Торопце, в поселке Калашниково Лихославльского района, поселке Ривицкий Максатихинского района. Это как пример того, как будут реализованы уже на нашем, региональном уровне те моменты, которые связаны с развитием муниципальных образований). Третье. Создание условий для развития экономики Тверской области, так как увеличивается финансирование областных госпрограмм и, соответственно, муниципалитеты получают больше возможностей в них участвовать. То есть большее количество городов и районов области сможет попасть в наши областные программы и получить софинансирование из областного бюджета - до 80%. А это больше отремонтированных дорог, школ, поликлиник, различных муниципальных объектов.

О ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

- Сегодня в первом чтении мы рассмотрели инициированные фракцией «Единая Россия» изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области». Разработка данного законопроекта связана с совместной работой Законодательного Собрания и правительства Тверской области по наведению порядка в сфере пассажирских перевозок. Все мы понимаем, что движение пассажирского транспорта, в частности в областном центре, осуществляется довольно хаотично, я уже не говорю о нарушениях ПДД. Эти моменты нужно отрегулировать, в том числе законодательно. По сути, принятие данного закона - это забота о гражданах. Развитие бизнеса - это, конечно, важно, но сама работа маршрутных такси до сих пор вызывает много вопросов. Хотелось бы, чтобы муниципальные власти, в том числе в городе Твери, изучали и применяли у себя тот положительный опыт, который есть в других субъектах РФ, где система работы маршрутных такси отлажена.

О СТАВКЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

- Есть предварительные расчеты, согласно которым областной бюджет получит дополнительные средства в размере более 144 млн рублей. Но замечу, что выплаты по новой ставке будут касаться уже 2020 года, потому что это налог на 2019 год. Кроме того, обращаю внимание на то, что мы не повышали транспортный налог на протяжении последних десяти лет, тогда как другие субъекты уже давно эти ставки поменяли в сторону увеличения. Сейчас мы выходим на средние цифры по ЦФО. 15 субъектов ЦФО уже имеют максимальные налоговые ставки по транспортному налогу. Я считаю, что повышение ставок транспортного налога на мощные автомобили - это достаточно честная мера, к тому же она не затрагивает тех автовладельцев, которые имеют автомобили среднего и экономкласса. Средства, полученные от данного налога, будут пропорционально распределены по муниципальным образованиям.