Трамвайное будущее Твери может решиться в ближайшее время

История с трамвайным движением в Твери уже давно превратилась в многосерийный фильм. Сперва был закрыт и отдан на откуп природе и молодежи парк на площади Капошвара, затем прекратили существование почти все трамвайные маршруты, а затем разобраны и рельсы.

В июне текущего года в областной столице завершились обследования путей на предмет их изношенности, которое было инициировано властями города. Проверке предшествовал ряд дорожных инцидентов с участием рогатых, когда многотонные машины покидали проторенную металлическую дорожку и оказывались на асфальте.

Как только началась инспекция, по городу поползли слухи о том, что Тверь и вовсе может остаться без последних трамваев. Но местные власти заверили горожан, что все их опасения бессмысленны.

По итогам той проверки вагоновожатым выдали предписание излишне не жать на газ и снижать скорость на поворотах, дабы чего нехорошего не случилось.

Тогда же чиновники распорядились, чтобы муниципальный перевозчик «ПАТП 1» сделал дорожную карту, где были бы отмечены участки, подлежащие ремонту.

Однако о самой реконструкции речи не шло. В администрации города «КП»-«Тверь» тогда пояснили, что в бюджет 2018 года просто не заложено денег на такие работы, однако пообещали появление подобной статьи расходов в году грядущем.

С приходом осени тема трамваев вновь стала предметом обсуждений, но на этот раз все стало гораздо серьезней. Сотрудники транспортной сферы взорвали интернет-пространство Твери сообщением о том, что водителям трамваев предлагают переучиваться на водителей троллейбусов или идти в кондукторы (контролёры), а обслуживающему персоналу прочили дорогу в троллейбусный парк.

Такое развитие событий вновь привело горожан к мысли, что на этот раз с трамваем все-таки решили проститься. До слишком беспросветной ситуации довели один из старейших транспортов города. Однако чиновники вновь всех успокоили. В октябре должна была начаться очередная проверка профпригодности трамвайных путей.

И вот час икс наступил.

- Сейчас мы работаем с организацией, которая проводила осмотр путей. На этой неделе у нас должна появиться информация о средствах, необходимых для ремонта, а также о сроках работ, - прокомментировал промежуточные итоги экспертизы руководитель «ПАТП 1» Артур Сычев.

Слова руководителя муниципального транспорта вселяют надежду. Вдруг трамваи и вправду никто убирать не будет? Рабочие отремонтируют пути, а рогатые вновь выйдут на городские улицы. Конечно, это только догадки, но есть стойкое ощущение, что история с тверским трамваем еще не окончена, хотя ясности пока никакой.