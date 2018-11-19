2018-11-19T14:40:17+03:00
Общество

Более 107 единиц спецтехники и 150 дворников будут убирать снег с улиц Твери

Муниципальные службы готовятся к снегопадам
Альберт БОЙКОВ
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Так выглядел проспект Чайковского в ноябре 2016 годаТак выглядел проспект Чайковского в ноябре 2016 годаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Совсем скоро придет зима, а значит, улицы Твери вновь покроются снегом. Пока областную столицу осадки обходят стороной. Если снег и выпадает, то он практически сразу тает на еще теплой земле. Но это только пока. Как обычно, в этом году снег с дворовых территорий будут убирать управляющие компании, с муниципальных - сотрудники ЖЭКа.

Ниже даем информацию о резервах, которые будут брошены борьбу со снегом. (Чтобы увеличить картинку нажмите на фото).

Борцы со снегопадом готовы к осадкам

Борцы со снегопадом готовы к осадкам

Вместе со вспомогательной техникой общее число спецсредств, работающих на улицах города, достигнет 107 единиц.

В случае возникновении вопросов, связанных с содержанием улиц и дорог в Твери, жители могут обращаться по телефонам 8-800-2000-169, 8 (4822) 32-25-95.

По проблемам содержания федеральных трасс, дорог, улиц городов и поселков – в администрации муниципальных образований.

При затруднении движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения следует звонить по телефонам 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

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