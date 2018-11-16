«Депутатский миллион»: Максим Сульман направил средства на поддержку дошкольных и школьных учреждений Твери

Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте.

Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутату Тверской городской Думы по 14-му избирательному округу Максиму Сульману из бюджета города в этом году также были выделены денежные средства в размере миллиона рублей.

Вверенными ему денежными средствами Максим Гдалиевич распорядился, как и многие его коллеги, сделав акцент на помощь в области образования. В основном на социально-бытовое обслуживание дошкольных и школьных учреждений.

Средства были распределены следующим образом:

- 37,0 тыс. рублей – покупка овощерезки в МБДОУ детский сад № 107;

- 214,1 тыс. рублей – замена ограждения в МБДОУ детский сад № 107;

- 573,9 тыс. рублей – замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № ??

- 174,0 тыс. рублей – ремонт полов и замена линолеума в здании МБОУ СШ № 9.

- Вы довольны тем, что было сделано за этот год в рамках данного проекта? - обратились мы к Максиму Гдалиевичу.

- Я очень доволен. Мой миллион был потрачен практически до копейки, без остатка. И те мероприятия, на которые денежные суммы были запланированы, выполнены в полном объеме.

На вопрос, как реагирует население, а конкретно те, кому и оказывается помощь, Максим Сульман отвечает со всей серьезностью.

- Мы не сами придумываем, на что потратить миллион. Мы лишь оказываем помощь тем, кто к нам реально обращается. Чем больше существенных просьб по какому-то одному вопросу, в ту сферу мы и отправляем средства. Что касается эмоций, то, конечно, люди благодарны, потому как у нас реально дефицит бюджета на ряд сфер. Например, сфера образования всегда нуждается в поддержке. А потому в этом году вверенные мне денежные средства ушли именно туда, точнее, на дошкольные детские учреждения и школы.

Поделился Максим Сульман и предварительными планами распределения денежных средств в следующем году. Основные пункты - благоустройство придомовых территорий и опять-таки помощь тверским школам.

- Что касается 2019 года, то с моей стороны уже есть ряд решений. И действительно, сфера образования также в приоритете. Почему? Потому что, повторюсь, именно образование у нас считается недофинансированным с точки зрения бюджета, а проблем остается много, и решать их кому-то надо, тем более что там учатся и воспитываются дети, наши с вами дети. Поэтому мой выбор не случаен.