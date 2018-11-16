За гаражи жители Твери теперь заплатят по полной

В среду, 14 ноября, в Тверской городской Думе состоялось заседании постоянного комитета по бюджету и налогам. Народные избранники одобрили бюджет города на 2019 год, а также пересмотрели систему налогообложения. Изменения, в частности, коснулись налога на имущество, землю и на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Был пересмотрен ранее неодобренный проект об установлении на территории Твери налога на имущество физических лиц. В первом варианте документа предлагалось ввести подробную градацию по кадастровой стоимости объектов недвижимости, согласно которой должны были устанавливаться налоговые ставки. Однако в окончательном варианте было решено отказаться от этой идеи и увеличить налог только на дорогостоящую недвижимость. Так, для квартир и комнат, стоимость которых превышает 4,5 млн рублей, а также для домов дороже 11,4 млн рублей налоговая ставка поднимется с 0,1% до 0,2%. Был рассмотрен и вопрос о земельном налоге. Депутаты одобрили введение льготы для многодетных семей, которые получили земельные участки на территории Твери в соответствии с федеральным законодательством. Но были исключены из положения о земельном налоге и преимущества для граждан, которые получают федеральные льготы. Что касается земельных участков под гаражами и автокооперативами, то для этих площадей ставка будет увеличена до максимальной, с 0,3% до 0,4%. Заметим, что раньше для этой категории земель ставка не поднималась.

Внесли депутаты и изменения в решение об установлении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Народные избранники предлагают увеличить налоговую ставку коммерсантам, которые занимаются следующими видами деятельности: торговля лекарственными средствами, ремонт и обслуживание транспортных средств, оказание услуг по перевозке пассажиров, торговые автоматы. На заседании комитета депутаты одобрили повышение корректирующего коэффициента для всех видов деятельности на равную величину. Итоговое решение по этому вопросу будет принято на заседании Тверской городской Думы.

Что касается бюджета Твери в целом, то, согласно представленному проекту, в 2019 году город заработает 8 млрд рублей, а 8,1 млрд рублей потратит. Таким образом, дефицит бюджета составит 100 млн рублей. Сделали депутаты и более долгосрочный прогноз. Так, в 2020-2021 годах городской бюджет должен пополниться на 8,2 и 7,5 млрд рублей соответственно. Расходы при этом должны сохраниться на уровне показателей 2019 года.

По мнению депутатов, финансовый проект сформирован таким образом, что в 2019 году уровень дефицита бюджета снизится до 2%, а в последующие два года может и вовсе сойти на нет. В итоге финансовый план был внесен на рассмотрение в первом чтении на заседание Тверской городской Думы. Окончательное решение - 28 ноября.