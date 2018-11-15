Игорь Руденя рассказал в правительстве РФ о том, как упростить доступ к "цифре" жителям многоквартирных домов

В четверг, 15 ноября, на заседании Правительства РФ губернатор Игорь Руденя принял участие в обсуждении вопроса о переходе регионов на цифровой формат телевещания. В частности, глава региона выступил с инициативой дополнить федеральное законодательство положениями по обеспечению доступа к "цифре" жителей многоквартирных домов.

- Первое – мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения. Второе предложение – закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.

Напомним, что Тверская область стала первым регионом России, который полностью перешёл на цифровой формат вещания. Опираясь на опыт Верхневолжья, Игорь Руденя дал своим коллегам из других субъектов ряд рекомендаций. В частности, он посоветовал другим губернаторам усилить взаимодействие с главами муниципальных образований, особенно в сельской местности. Помогут в деле перехода на "цифру" и разъяснительные беседы с местными жителями. При этом немалую роль здесь играют наглядные информационные материалы. Отметил глава региона и важность привлечения добровольцев.

- С привлечением волонтёров можно достичь больших результатов по помощи в подключении цифрового ТВ, настройке оборудования, что особенно востребовано у людей старшего поколения. Наша молодёжь – это неравнодушный актив, который любит новые интересные проекты и готов оказывать поддержку в их реализации, — сказал Игорь Руденя.

9 ноября 2018 года в Твери состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья.

В ходе заседания правительства РФ Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области ведется информационная работа, реализуются меры поддержки граждан, а также ведется постоянный мониторинг ситуации. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона.

Напомним, что правительство региона приняло решение возмещать жителям с невысоким уровнем доходов затраты на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже начались. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.

Кстати, рассказал Игорь Руденя и о мерах, которые следует предпринять, чтобы переход на "цифру" перешел максимально эффективно. Так, чтобы не допустить рост цен на приставки, предотвратить возможные проблемы с их наличием и качеством, организовано взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора.