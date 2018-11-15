Жителям Тверской области предстоит пережить "погодные качели"

Середина ноября выдалась по-настоящему суровой. Отрицательная температура и холодный ветер заставили даже самых морозостойких горожан утеплиться и смириться с мыслью, что зима не за горами. Однако пока самое холодное время года не наступило, жителям Верхневолжья придется пережить "погодные качели".

- В пятницу нас ожидает переменная облачность с температурой около +2 градусов. Однако уже в субботу придет атмосферный фронт, которые принесет с собой осадки в виде дождя и снега, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В ночь на воскресенье температура воздуха уйдет в небольшой минус и вновь может пойти снег. Однако уже днем, скорее всего, потеплеет до +2 градусов, а снег превратится в дождь. При этом в последний выходной день солнца ожидать не стоит.

В понедельник солнце все так же будет прятаться от горожан, вновь возможен снег. За окном при этом вряд ли будет холоднее 0 градусов. Во вторник может похолодать до -2 градусов, а небосклон оккупирует небесное светило. Подобная погода, вероятно, сохранится и в среду. Стоит упомянуть и об атмосферном давлении. В пятницу оно доберется до 770 мм ртутного столба, в воскресенье упадет до 750 мм, а ко вторнику вновь может подняться до 765 мм.