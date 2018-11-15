Губернатор Тверской области рассказал в правительстве РФ о переходе региона на "цифру"

В четверг, 15 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание Правительства РФ. Первым вопросом повестки дня стала готовность к переходу на цифровой формат телевизионного вещания в России. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления поделился с коллегами опытом Верхневолжье, которое первым из субъектов РФ полностью перешло на "цифру".

- С января следующего года мы завершаем, наверное, самый большой в мире проект по цифровизации телевидения. Одна из стратегических задач состояла в том, чтобы устранить информационное неравенство для жителей страны. Люди, которые живут в удаленных местах, в любой деревне, маленьком населенном пункте, смогут смотреть столько же каналов, сколько их смотрят в больших городах, – сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что в процессе перехода к новому формату телевещания, региональные власти должны помогать гражданам, у которых возникнут трудности с покупкой цифровых приставок.

Напомним, что Тверская область стала первым регионом России, который полностью перешел на "цифру". 9 ноября прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса в Верхневолжье.

Как сообщил Игорь Руденя, в Тверской области организована информационная работа, реализуются меры поддержки граждан, а так же ведется постоянный мониторинг ситуации.

- К реализации проекта привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона. С момента запуска второго мультиплекса количество обращений выросло в пять раз. 70% вопросов граждан касаются выбора и настройки оборудования, – отметил Игорь Руденя.

Правительством региона в том числе было принято решение возместить людям с невысоким уровнем доходов затраты на покупку необходимого оборудования. На эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете заложено 6 000 000 рублей.

Кроме того, губернатор Игорь Руденя обратил внимание на то, что следует исключить возможные проблемы с недостатком оборудования в продаже, завышением цен, а также реализации некачественной техники. Для предотвращения вышеописанных недочетов организовано взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь».

Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.