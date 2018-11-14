Жителям Тверской области купят цифровые приставки за счет регионального бюджета

Уже с 1 января Тверская область полностью перейдет на цифровое вещание. Буквально через 1,5 месяца все жители Верхневолжья смогут увидеть любимые телепередачи в режиме повышенной четкости. Чтобы подготовить свой телевизор для приема сигнала нового формата специальных знаний не требуется. Достаточно купить приставку работающую в режиме DVB-T2 и дециметровую антенну. В случае, если ваш «голубой экран» выпущен после 2012 года, то получиться обойтись и без приставки.

Чтобы купить новые «гаджеты» можно вполне уложиться в тысячу рублей, однако в Тверской области 9800 населенных пунктов, в которых проживают около шесть тысяч человек с низким уровнем дохода.

- Цифровое вещание в ближайшее время должно прийти в каждый дом Верхневолжья. Мы понимаем, что не у всех людей есть современные телевизоры, принимающие цифровой сигнал. Поэтому принято решение о компенсации стоимости необходимого оборудования отдельным категориям граждан. На эти цели из областного бюджета будет выделено шесть миллионов рублей, - обозначил свою позицию губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Рассчитывать на выплату 1000 рублей могут граждане, которые в месяц получают сумму ниже полуторной величины прожиточного минимума, который установлен нашем в регионе. Заметим, что Тверская область стала первой в России, где введены подобные компенсации. Прием заявлений на выплату материальной поддержки ведется в центрах социального обслуживания населения.

Если настройка цифрового телевидения вам не далась, не переживайте. В каждом районе Тверской области действую специально обученные группы волонтеров, которые помогут настроить оборудование. Добровольцев к пожилым людям и жителям отдаленных районов будут направлять отделы социальной защиты населения.

Кстати, если у вас возникли вопросы касающиеся цифрового телевидения, их можно задать по круглосуточному бесплатному номеру: 8-800-220-2020 или заходите на информационный сайт смотрицифру.ру.