Тверские чиновники велели одеть Адама и Еву

К слову, о том, как жалоба может испортить настроение большей части жителей города.

Все помнят, что 26 сентября в Твери, на площадке Тверского театра драмы, прошло шоу двукратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой «Адам и Ева. Жизнь после Рая». Из-за того, что в зале был полный аншлаг, а желающих увидеть спектакль оставалось очень много, танцоры решили программу повторить, дату нового шоу назначили на 30 ноября. А за две недели до программы приятные ожидания подпортила одна, как бы это помягче сказать, нелепая жалоба.

О чем тут же на своей странице в социальных сетях сообщил Арсен Агамалян.

- Мы вынуждены поменять афиши... Сегодня на нас написали кляузу, что вот, дескать, в драматическом театре висят голые люди, что это оскорбительно и т.д. Но поражает не это письмо, а то. что тут же комитет культуры выписывает предписание директору снять, убрать... то есть даже не разбираясь... Буду ли я звонить в комитет культуры? Конечно нет... Мы столько раз побеждали в мире и в Европе, представляя нашу страну, наш город, мне казалось, что комитет должен делать всё, чтобы как можно больше людей могли увидеть то, что делаем мы, что должны защищать нас, наше творчество, наш спектакль... Мне интересно: когда неадекватные люди пишут письма, что в музеях стоят полуобнажённые скульптуры, тоже выписывают предписания директорам музеев?! А недавно шёл в Театре драмы балет «Спартак», так там на сцене бегают мужики голые в обтягивающих трико, и на афише Спартак голый висел... Может, запретить балет?.. Мне жаль...

Иногда журналисты удивляются, что мы всё ещё прописаны и живём в Твери, и спрашивают: «Бывают ли у вас моменты, когда вы хотели уехать из города?» Да, бывают, когда сталкиваешься с таким, когда почему-то твоим мнением, твоим вкладом пренебрегают...

Арсен Агамалян и Оксана Васильева - двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам. Фото:из архива Арсена Агамаляна

Пост Арсена не оставил равнодушными горожан, под ним тут же появилась масса комментариев, в том числе и от руководителей в области искусства.

- Неадекватов и злобных сутяжников везде хватает, особенно в провинции. Афиша классная!

- Колхозное пуританство. Такая афиша красивая!

- Только пошлые люди не могут отличить искусство от порнографии.

- Это странно. Афиша сделана на уровне высочайших художественных стандартов, что крайне редко можно увидеть в нашем городе. Печально. Арсен, я надеюсь, вы их сгоряча не уничтожите. Я бы приобрёл несколько экземпляров на память, конечно, с вашими автографами! Спасибо за искусство и любовь к своему родному городу!

- Отличная афиша. Неужели это происходит у нас?

- Очень грустно, что на такую нездоровую жалобу реагируют положительно! На афише нет ничего неприличного! Ремарка: были на спектакле во МХАТЕ «Мастер и Маргарита», там оголенная Маргарита на сцене была, и что? Это искусство!

- Адам и Ева должны быть в шубе, видимо. Согласно сезону...

Кстати, если уж разбираться в деталях, то на самом деле на афише Арсен и Оксана (к слову, муж и жена. - Ред.) не обнажены. На них костюмы телесного цвета, в которых они и выходят в спектакле в ролях Адама и Евы. Это не раз подчеркивалось на встрече накануне самого спектакля. Это в разговоре с "Комсомолкой" подтвердил и сам Арсен (чуть ниже.)

Однако, артисты уже ничего никому доказывать не хотят.

- Конечно, я поменяю афиши: во-первых, уважаю директора театра и не буду ломать копья, а во-вторых, я всё равно останусь тем, кто я есть, - комментирует Арсен и не забывает приглашать. - Приходите к нам на спектакль 30 ноября в 18:30 в Тверской театр драмы.

ЗВОНОК АРТИСТУ

Арсен Агамалян: Выход будет найден, а какой - увидите сами!

«Комсомолка» дозвонилась до Арсена Агамаляна и уточнила, что решается в связи с создавшейся ситуацией.

- Что вас больше всего задело?

- Меня задело, что каждый человек может написать, что ему что-то не понравилось, допустим, в театре, филармонии... Но задача комитета по культуре как раз насаждать, а если точнее, прививать вкус. Мало ли кому что не нравится в этой жизни. Что тогда - снимать каждый спектакль?

Второе: меня возмутило отсутствие воли на принятие решения. Появилось письмо - и тут же последовала реакция без разбирательства. А ведь у тех, кто работает в этой сфере, должны быть воля и понимание. А значит, ты должен сказать человеку, независимо от ранга, что это качественный, вкусный продукт. Это красиво. Такое в музеях висит. И, кстати, то, что мой пост поддержали руководители театров и люди искусства, означает только одно: что это назрело. Что это проблема, которая есть и которая, видимо, достала.

И еще, если уж идти до конца, на афише мы не голые. Я могу показать оригиналы. У меня только торс голый. А так это костюм телесного цвета. Мы просто обыграли сюжет Адама и Евы... И если это кого-то смущает, тогда надо закрывать все театры, балеты...

- Какие-то материальные потери в связи со сменой афиш вы понесете?

- Мы отсмотрели наши фотографии с первого шоу. Одна из них подходит для баннера, но мы с Оксаной там целуемся. И теперь уже нет уверенности, что это тоже никого не смутит и не оскорбит. Поэтому мы решили и её не ставить. Новая фотосессия стоит где-то 20 тысяч рублей. Решать этот вопрос за 18 дней до спектакля нет смысла. Поэтому выход будет найден, а вот какой, увидите сами на фасаде театра уже на днях.

Та самая афиша...