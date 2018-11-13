Отключения электричества в Тверской области не подчиняются никаким графикам

Ноябрь. Похолодало. А тут как назло в области продолжаются непонятные отключения электричества, причем более всего обидно тем, у кого именно от электричества зависит не только освещение, но и отопление и приготовление пищи.

Ищем информацию на сайте МРСК Центра в графе «Потребителям». Правда, в ряде случаев отсутствие света в том или ином населенном пункте Тверской области, в частности в Калининском районе, никак не прописано в «Графике плановых отключений». Напомним, в графе «Потребителям» есть пункт «Плановые отключения «Тверьэнерго», где перечислены населенные пункты, примерное время отключений и причина.

А звонки от читателей в редакцию "Комсомолки" продолжаются...

«Просим уточнить, с чем связано периодическое отсутствие света, которое для нас каждый раз становится сюрпризом. И куда можно в этом случае обратиться за уточнением информации?» - спрашивают у «Комсомолки» жители Калининского района.

За комментариями обращаемся непосредственно в МРСК Центра.

Где и напомнили, что помимо плановых отключений с 22 сентября 2018 года начались совместные масштабные учения энергетиков, регионального подразделения МЧС и подрядных организаций, всего 5100 человек, по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов. Работы проходят не только в Калининском районе (откуда в «КП» поступало больше всего жалоб), но и во всех районах Тверской области.

Учения вызваны единственной необходимостью - отработкой быстрого реагирования на ЧП. В МРСК-Центра вносят детали: «В целях устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений проводятся расчистка и расширение просек воздушных линий всех классов напряжения, а также реконструкция линий электропередачи с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный».

Как итог, чтобы работы были безопасными, электрическую энергию отключают. В случае же необходимости воздушные линии электропередачи тут же ремонтируют.

Итак, если у вас выключили свет, но в «Графике плановых отключений» вашего дома, улицы, деревни нет, возможно, на вашем участке проходят именно учения.

Еженедельные графики данных отключений, как уточняют в МРСК Центра согласовываются с администрациями муниципальных образований. Ознакомиться с ними можно в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) каждого муниципального образования региона (телефоны смотрите ниже), на сайтах администраций районов и на сайте МРСК-Центра - www.mrsk-1.ru. На сайте МРСК-Центра заходите в раздел «О компании». Там выбираете раздел «Проекты» и нажимаете на «Учения в Твери». И уже здесь кликаете на «Графики отключений». Далее всё понятно.

Если же появляются вопросы, то их можно задать по телефону горячей линии: 8-800-50-50-115.

Энергетики обещают закончить учения до 22 декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кстати, телефоны диспетчерских служб (приведенные ниже) мы взяли с сайта министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. А затем, на всякий случай, позвонили по номеру Калининского района, тем более, что оттуда только что поступила очередная жалоба.

- Вы вообще по адресу звоните? Вы понимаете, куда звоните?

- Да, конечно понимаем.

- Вы звоните на горячую линию. Мы обрабатываем звонки населения в телефонном режиме, - именно так произнесла диспетчер, - У вас пожелания сейчас какие будут? Вызвать вам МЧС или скорую помощь?

- Мы хотим задать вопрос...

- Никакую информацию я не имею права вам давать! Я просто дежурный диспетчер, который принимает звонки, все вопросы секретарю...

Ну, как вы понимаете, спрашивать про круглосуточную работу телефона горячей линии было уже бесполезно, да и такой ответ ни нас, ни читателя не устроил. Тем более, что речь шла о несоблюдении графика отключения из-за учений. Но знакомые энергетики пояснили, что график вряд ли будет точно соблюдаться, так как многие решения по работам принимаются на месте и, соответственно, от этого и зависит, когда будут отключать электричество.

- Скажите, кому жаловаться, если не соблюдаются графики? - поинтересовались мы в МРСК-Центра.

- Звоните на телефон горячей линии...

Это тот самый, что выше. Всё, занавес.

ВАЖНО!

Телефоны единых диспетчерских дежурных служб (по городам и районам)

Декларируется, что все службы работают круглосуточно.

Тверь (4822) 44 12 44, 34 87 07, 32 05 74

Вышний Волочек (48233) 2 13 09

Вышневолоцкий (48233) 5 10 10

Кимры (48236) 3 29 76

Кимрский (48236) 3 25 04

Ржев (48232) 2 20 60

Ржевский (48232) 2 20 60

Торжок (48251) 9 23 23

Андреапольский (48267) 3 13 13

Бежецкий (48231) 2 21 62

Бельский (48250) 2 24 43

Бологовский (48238) 2 29 02

Весьегонский (48264) 2 14 10

Жарковский (48273) 2 17 97

Западнодвинский (48265) 2 36 00

Зубцовский (48262) 2 12 53

Калининский (484822) 344668, 32-17-81

Калязинский (48249) 2 31 97

Кашинский (48234) 2 10 42

Кесовогорский (48274) 21262

Конаковский (48242) 4 32 00

Краснохолмский (48237) 2 22 04

Кувшиновский (48257) 4 50 27

Лесной (48271) 2 15 15

Лихославльский (48261) 3 52 11

Максатихинский (48253) 2 29 20

Молоковский (48275) 2 15 33

Нелидовский (48266) 5 11 22

Оленинский (48258) 2 25 83

Осташковский (48235) 5 00 61

Пеновский (48230) 2 33 36

Рамешковский (48244) 2 11 12

Сандовский (48272) 2 10 87

Селижаровский (48269) 2 59 96

Сонковский (48246) 2 14 30

Спировский (48276) 2 21 13

Старицкий (48263) 2 13 81

Торопецкий (48268) 2 11 36

Торжокский (48251) 9 10 49

Удомельский (48255) 5 36 32

Фировский (48239) 3 16 12