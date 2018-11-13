В 2018 году поисковики подняли из безымянных могил останки 990 красноармейцев

В 2018 году в ходе Вахты Памяти в Тверской области обнаружены и подняты на поверхность останки 990 красноармейцев, которые пали во время Великой Отечественной войны. Кроме того, поисковикам удалось установить имена 57 бойцов, а также найти родственников 29 из них.

«КП»-Тверь» писала, что во время поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» на поверхность среди прочих были подняты и останки Ивана Михалева. В августе 1942 года смолянин и еще более трех тысяч бойцов погибли в битве за высоту у деревни Бельково. Благодаря обнаруженному медальону поисковики сумели отыскать дочь красноармейца и внучку, которым и передали останки их отважного предка.

Всего же в этом году на территории Тверской области работали 53 отряда. Благодаря поисковикам в Андреапольском, Бельском, Жарковском, Калининском, Кашинском, Западнодвинском, Зубцовском, Нелидовском, Оленинском, Селижаровском, Старицком, Торопецком районах и в городе Ржеве были преданы земле останки 2498 погибших воинов, найденные как в этом году, так и ранее.

Тем временем в Ржевском районе Тверской области состоялось открытие закладного камня на месте, где будет возведен мемориал советскому солдату. Монумент планируют установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

Торжественную церемонию посетил и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Книга. Мужчина отметил, что лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» все-таки воплощается в жизнь, а будущий памятник станет данью памяти тем солдатам, которые положили свои жизни за Родину.

Идея создания в Тверской области мемориала советскому солдату впервые прозвучала во время поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Напомним, что по итогам творческого конкурса было принято решение, что мемориал советскому солдату построят на основе оригинального проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. По задумке авторов, полы шинели стоящего с автоматом солдата превращаются в журавлиный клин, символизирующий павших воинов.