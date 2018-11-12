В Тверской области дешевеют яблоки, но дорожает сахарный песок

Тверьстат опубликовал еженедельные данные об изменении средних потребительских цен в Верхневолжье.

Тройка лидеров подорожания:

1. Пшено подорожало на 3,4%, средняя цена за килограмм 46 рублей 70 копеек.

2. Разделили между собой морковь и сахарный песок +2,7%, средняя цена моркови 26 рублей 06 копеек за кг, а сахар - 40 рублей 88 копеек.

3. Сливочное масло +1,8%, средняя цена 612 рублей 13 копеек за кг.

Тройка самых подешевевших товаров:

1. Мясные консервы -6,5%, средняя цена за кг товара 123 рубля 62 копейки.

2. Яблоки -4,6%, за килограмм фруктов в среднем придется отдать порядка 77 рублей.

3. Жирный творог -2,1% , средняя цена за кг 347 рублей 86 копеек.

Стоит упомянуть и о мясе. Цена за килограмм баранины не изменилась и составляет 440 рублей 61 копейку. Говядина и свинина подешевели на 0,3% и 0,8% соответственно. За килограмм мяса крупного рогатого скота в среднем придется отдать 356 рублей 52 копейки, а за мясо свиньи - 235 рублей 85 копеек.

О зарплатах

Опубликовал Тверьстат и данные об изменении зарплаты жителей Верхневолжья за девять месяцев текущего года. По информации ведомства, среднее поощрение граждан по всем отраслям экономики на сентябрь 2018 года достигло 29 695 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил порядка 10,3%.

Меньше всего получают занятые в добывающей отрасли - 19 600 рублей, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Чтобы было наглядней: этой суммы хватит на покупку почти 55 килограммов говядины.

Крестьяне в среднем получают порядка 22 710 рублей, а рост их зарплат за год перевалил за 13%. Наилучшая динамика по росту зарплат зарегистрирована в сферах культуры и спорта. Так, в статистическом выражении она равняется 18,5%, а в среднем работники этих областей получают 25 214 рублей. На 12,7% выросли зарплаты у работников образования. Теперь в среднем они получают 23 646 рублей. Работающие в сфере торговли стали получать на 13,5% больше, или 24 776 рублей.

Что касается наиболее доходной профессии, то здесь на протяжении длительного времени без изменений. Средняя зарплата трудящихся в отраслях финансов и страхования составила 47 078 рублей, причем за год объем денежного поощрения вырос на 4,7%. Чуть позади остались работники сферы энергетики. Их зарплаты выросли на 4,4% и в среднем достигли отметки в 43 549 рублей. Кроме того, на 9% выросли зарплаты строителей, которые теперь в среднем получают 30 516 рублей, а еще на 10%, или до 31 139 рублей, выросли денежные поощрения работников обрабатывающей промышленности.

Что касается чиновников, то, по данным Тверьстата, зарплаты служащих выросли всего на 1,5% до 33 149 рублей. Но это в среднем, ведь по ежегодно публикуемым декларациям, доходы руководителей значительно выше этой цифры.