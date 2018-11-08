Афиша в Твери с 8 по 12 ноября: Дачная лихорадка, Записки охотника и бесплатные экскурсии

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-08T07:39:00+03:00

Планируем свои вечера и выходные с "Комсомолкой"

Изменить размер текста: A A

Кому туман - а кому романтичная прогулка в облаках, Кому холод, а кому повод утеплиться, чтобы сходить в театр, а потом зайти в кафе выпить кофе или глинтвейн. Согласитесь, досуг и жизнь в целом зависит только от нас самих. Желаем вам даже в ноябре видеть больше прекрасного, чем удручающего. И, конечно, не сидеть дома. Ведь интересного будет много!

ТЕАТР

Премьера: «Дачная лихорадка»

До премьеры комедии «Дачная лихорадка» остаются считанные дни. Спектакль, помимо трёх заявленных дней, сыграют также 9 ноября. Так что атмосфера итальянского праздника поселится на подмостках театра на всю вторую половину недели: 8, 9, 10, 11 ноября.

По традиции премьерные показы будут особенными. В эти дни фойе театра украсят сюрпризы для зрителей:

- Выставка картин, посвящённая путешествию в Италию.

- Проект «Театральная фотоохота» со стилистами и фотографом.

- Ателье-мастерская (кастомайзинг, новая жизнь одежды: приносите свои старые вещи).

- Живая музыка (гитара и скрипка).

- Подарки зрителям и анимация.

- Специальное итальянское предложение в кафе.

- Зоны для фото.

- Цветочная мастерская и многое другое!

Центральное событие ноябрьских вечеров в театре - спектакль «Дачная лихорадка» - обещает зрителям забавную суету от предвкушения отпуска на берегу моря, вокруг которого разгорятся настоящие страсти.

Премьерную постановку на сцене театра воплотили режиссёр Борис Гуревич и его команда из Санкт-Петербурга. В спектакле заняты ведущие артисты театра: заслуженный артист России Вячеслав Грибков, артисты Сергей Бескакотов, Виктория Козлова, Яна Голубева, Евгений Романов, Алексей Майский, Никита Берёзкин, Евгения Голубева, Геннадий Бабинов, Екатерина Юркова.

Тверской театр драмы

8, 9, 10, 11 ноября.

Хотите в Италию? Тогда встретимся на спектакле в Театре драмы!

«Карлик Нос»

Яркий музыкальный спектакль по мотивам любимой многими поколениями сказки приведет детей и их родителей в волшебный мир, где они встретятся с мальчиком Якобом, со страшной старухой-колдуньей, с гусыней Мими, которая и не гусыня вовсе, обжорой-герцогом и другими необычными героями.

«Карлик Нос» - это сказка о красоте, о том, что красота человека не в его внешности, а в том, что у него внутри, в душе.

ТЮЗ

9 ноября в 11.00 и 14.00, 6+

Мюзикл «Алые паруса»

Мюзикл «Алые паруса» - это оригинальная многожанровая авторская музыка в современной аранжировке с мощным звучанием, которая навсегда завладеет вашим сердцем и будет звучать в вашей душе. Бережное отношение к первоисточнику, миру, созданному Александром Грином.

Спектакль рассчитан на семейный просмотр (6+).

Композитор и художественный руководитель театра - Андрей Коряков.

Народный театр-студия «Премьер»

ул. Желябова, д. 22

9 ноября в 18.00.

Заказ билетов: +79157009796.

Все на мюзикл "Алые паруса"!. Фото: Народный театр-студия "Премьер"

МУЗЕИ

Картина и «Записки охотника»

Музейно-театральная программа «Записки охотника» будет посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Абрамовича Клюквина (1818–1868), художника и литографа, уроженца города Торопца.

Встреча, как всегда, будет строиться на синтезе искусства.

Сначала ученый секретарь галереи, кандидат философских наук Мария Шувалова представит картину И.А. Клюквина «У товарища за самоваром» и расскажет об ее истории и особенностях стиля и композиции.

Затем, в театральной части встречи, будут прочитаны рассказы из книги И.С. Тургенева «Записки охотника».

Прозвучат рассказы «Льгов», «Бирюк» и «Свидание».

Кстати, по просьбам зрителей музейно-театральные программы в сезоне 2018/19 гг. проходят не только в выходные дни, но и в пятницу, когда галерея работает до 20.00.

Тверской императорский дворец, Восточная башня

ул. Советская, д. 3.

9 ноября в 18.00. Вход 200 руб.

Справки по телефону: 34-62-43.

Музейно-театральные программы продолжаются в Тверском императорском дворце

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

11 ноября в 12.00 - Программа для детей «Поющий хрусталь».

Ансамбль «ХРУСТАЛЬНОЕ ТРИО».

В программе: музыкальные отрывки из балета «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», Л. ван Бетховен. «К Элизе»,

Музыка к фильмам У. Диснея, к кинофильму «Гарри Поттер» и другие классические и современные мелодии.

11 ноября в 17.00 - «Поющий хрусталь».

Ансамбль «ХРУСТАЛЬНОЕ ТРИО».

В программе: произведения Л. Боккерини, А. Вивальди, П. Чайковского, И. Брамса и др.

13 ноября 18.30 - впервые в Твери!

Диего БЕНОЧЧИ (фортепиано, Италия)

В программе: И.С. Бах - Ф. Бузони. Чакона ре-минор, Р. Шуман. Карнавал, ор. 9, И. Брамс. Две рапсодии для фортепиано, ор. 79, А. Хинастера. Аргентинский танец, ор. 2, Ф. Лист – Д. Верди. Концертный парафраз на темы из оперы «Риголетто».

ВЫСТАВКИ

«Великий князь Михаил Тверской и его время»

На выставке время Михаила Тверского будет представлено интересной археологической коллекцией из собрания Тверского государственного объединенного музея. В её составе – предметы вооружения XIV–XV веков, иконки и нательные кресты, монеты, берестяные грамоты, писала, украшения, игры и игрушки, музыкальные инструменты, приспособление для охоты с ловчими птицами. Среди уникальных археологических памятников – печать тверского епископа Варсонофия, современника Михаила Тверского, и другие вислые актовые печати того времени.

Кроме произведений тверских мастеров XIV века посетители выставки смогут увидеть привезенные в средневековую Тверь из разных стран бытовые предметы и посуду. Особый интерес представляют чаша для вина с изображением лотоса и сундучный зооморфный замок из поволжских центров Золотой Орды.

В экспозиции будут представлены иллюстрации к житию Михаила Тверского работы заслуженного художника России Людмилы Юга.

В ходе работы выставки для детей будут проводиться интерактивные занятия, на которых ребята смогут построить Тверской кремль, создать берестяное послание и изготовить «солнечного коня».

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, д. 3а.

Открытие 8 ноября в 15.00.

Будет работать по 9 декабря со вторника по субботу, с 11 до 17.00.

Телефон: 45-71-76.

Выставка расскажет о временах Михаила Тверского

ЭКСКУРСИИ

Фестиваль бесплатных экскурсий

Фестиваль городских экскурсий продолжается в Твери. Профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий - любимое хобби, в течение месяца учились у ведущих экскурсоводов Москвы и теперь представляют свои проекты.

Вход свободный.

10 ноября - Ксения Антипова, «Свадебная Тверь».

Встреча: Театральная площадь в 12.00.

Время - 2 часа 15 минут.

11 ноября - Елена Пушай, «Зеленые острова Твери».

Встреча: Городской сад.

Время - 1 час 30 минут.