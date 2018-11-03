Cпешил жить ярко: Скончался народный артист России, режиссер Кимрского театра Олег Лавров

3 Нояб. 22:53 2018-11-03T23:19:19+03:00

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3 ноября рано утром не стало Олега Лаврова. Советский, российский актер и театральный деятель, главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии, народный артист России ушел из жизни ровно в 70 лет. Юбилей отметили всего неделю назад, 27 октября.

- Это был очень творчески и разносторонне одаренный человек, много читающий, безумно любивший поэзию и сам прекрасно читавший стихи, - рассказывает народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Ирина Андрианова. - Он постоянно находился в поиске и смело говорил о том, в чем был уверен. Что касается спектаклей, то порой это были противоречивые поиски и находки, которые вызывали удивление и вопросы. У него был свой острый взгляд на классику и современность. Но он всегда отвечал: «Я так вижу». И, надо отдать должное, многие его работы мы помним до сих пор, например, «Блоху» и «День отдыха». По большому счету, актеры Кимрского театра сегодня – его воспитанники. О школе Олега Лаврова можно сказать несколькими словами – огромная, порой неистовая требовательность к работе.

Коллеги вспоминают, что Олег Алексеевич буквально спешил жить. Он очень любил свой город, еще больше любил театр и все свое личное время отдавал только ему. В небольшом городе он создал уникальную театральную атмосферу. Перед спектаклем в фойе всегда играл пианист, тем самым создавая атмосферу того, что будет показано на сцене. Он смог убедить коллектив, что театру необходим ремонт, и, удивительное дело, ремонт был сделан, в том числе и в зрительном зале, своими руками и руками актеров.

- Олег Алексеевич был прекрасным организатором. Я вспоминаю, как однажды после премьеры нас пригласили на фуршет. Так, все, что было на столе, было приготовлено руками самих актеров. Только одного холодца было представлено 20 видов, и каждый просил попробовать его блюдо и сказать, чей же лучше. Вот эта атмосфера домашности, если можно так сказать, была всегда и во всем. Он был убежден: мы сами можем и должны все делать. Такой он был и сам: умел, ценил, любил…

Олег Лавров родился в актерской семье в Кимрах в 1948 году. Будучи школьником, занимался в драматическом кружке, затем - во Дворце культуры. Позже закончил курс на режиссерском факультете в Московском институте культуры. В Кимрский театр Олег Лавров пришел служить в 1974 году. Сначала был простым артистом, как его отец. В 1991 году был назначен главным режиссером. А в 1997 году - художественным руководителем.

Ирина Андрианова вспоминает, что на главного режиссера его благословила худрук и режиссер Тверского театра драмы Вера Ефремова. Он очень ценил ее мнение и при встрече прямо задал ей вопрос: «Как думаете, я смогу? Она ответила: «Сможешь, ты крепкий и знающий». С тех пор он считал ее своей театральной крестной.

- В нашей среде есть такое расхожее мнение: «режиссера без инфаркта не бывает». К сожалению, это коснулось и Олега Алексеевича.. Для него это стало трагедией. И пусть он сначала храбрился, но чуть позже все-таки стал к себе прислушиваться и дозировано относиться к работе.

С поста художественного руководителя театра Олег Лавров ушел в 2016 году. Болел. А потому последнее время жил в Москве у своей любимой дочки, актрисы Театра МХАТ Ксении Лавровой-Глинки. Всю свою жизнь он безмерно ей гордился и до болезни старался каждые выходные приезжать к ней в гости. Близкие его поддерживали, старались лечить. Однако, болезнь победила. Олег Лавров скончался в московской больнице.

- С Олегом Алексеевичем я проработала боле 30 лет, - делится директор Кимрского театра драмы и комедии Татьяна Сараева. - Для нас всех это огромная потеря. Он был большой человек. В нем вообще всего было много - задумок, идей. Он радовался своей жизни. Он просто жил и ценил это. И нам всем будет очень его не хватать.

Прощание с Олегом Лавровым пройдет 5 ноября с 10 до 12 часов в Кимрском театре. Похоронят его на городском кладбище, где похоронены и его родители. Впрочем, этот вопрос был решен изначально: Олег Лавров прожил всю жизнь в Кимрах и очень любил свой город.