Помогите участковому из Тверской области победить во Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-01T11:29:32+03:00

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1 ноября стартовал финальный этап Всероссийского конкурса "Народный участковый".

Конкурс этот не новый, он проводится в восьмой раз и уже подтвердил репутацию истинно народного состязания. Ведь голосуют за конкурсантов только читатели нашего сайта, а это практически вся Россия.

В этот раз наш регион представляет 27-летний участковый, старший лейтенант полиции Александр Пыж. Он участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Конаковскому району.

Александр достойно прошёл через профессиональный отбор в отделах полиции с 1 по 20 сентября. Затем, с 7 по 16 октября, он получил больше всех голосов на региональном сайте УМВД. И вот теперь Александр в финале и представлен на сайте «Комсомольской правды», где собраны лучшие из лучших участковых из всех 83 регионов России.

Победитель и другие участники заключительного этапа Конкурса, будут поощрены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым внеочередными званиями. А самый народный участковый получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот".

И ещё одна важная информация специально для девушек — Александр Пыж пока не женат.

Голосуйте за Александра!