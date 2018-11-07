Люди пожаловались на отопление, и калязинские чиновники решили снести их дом

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-07T17:17:10+03:00

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Почти 20 семей, проживающих во временном жилье на улице Челюскинцев города Калязина Тверской области, могут оказаться на улице. Чуть ранее жители дома обратились в Объединённый народный фронт (ОНФ) с жалобой на холодные батареи, ведь на улице уже глубокая осень. Местные власти, узнав о претензии, быстро решили проблему, дав в систему отопление. А спустя несколько дней попросили людей покинуть свою жилплощадь. Гражданам дали срок до 23 ноября, после чего строение будет снесено. Соответствующими объявлениями чиновники обклеили все подъезды многоквартирного дома.

Конечно, люди сначала не поверили увиденному и отправились в районную администрацию, чтобы внести ясность в выходящий за рамки здравомыслия посыл. Однако это была не шутка. Ответственные лица подтвердили своё решение. После этих событий представители ОНФ провели встречу с живущими во временном жилье гражданами. Во время беседы выяснилось, что большая часть семей была переселена в дом на улице Челюскинцев из аварийного жилья в 2011 году. Люди ждали новых квартир, однако вместо этого оказались в старом деревянном доме. Если граждане все-таки окажутся на улице, вернуться обратно не получится. Прежнего-то места жительства нет. При этом оказалось, что некоторые семьи и вовсе остались без прописки.

- За эти годы чиновники так и не занялись решением жилищного вопроса: постоянное жилье людям не предоставили, из временного выгоняют. У некоторых семей нет никакой прописки, другие прописаны в домах, которых уже не существует. Один из домов сгорел несколько лет назад, а там до сих прописаны девять человек. Такое отношение администрации района к своим обязанностям и населению возмутительно, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тверской области Павел Яковлев.

А вот и объявление Фото: ОНФ

Со слов общественника, разъяснительную работу с большинством граждан по поводу выселения чиновники проводить не стали. Те, кто решил найти справедливость в администрации, получили неутешительный ответ. Якобы люди могут переехать в новое временное жилье, которое, как выяснилось, по условиям проживания хуже настоящего. Что касается дома на улице Челюскинцев, то он был признан аварийным еще в 2006 году, а в 2012 должен был пойти под снос.

- Есть вопросы по поводу того, насколько законно переселение людей во временное жилье. Почему они не вошли в федеральную программу переселения? Почему не было предоставлено постоянное жилье? Выделялись ли на его предоставление деньги из бюджета и, если да, куда они пошли? - отметил Яковлев. Представители ОНФ направили соответствующий запрос в прокуратуру. Корреспондента «КП»-Тверь» в ведомстве заверили, что в ближайшее время представители ведомства прокомментируют сложившуюся ситуацию.