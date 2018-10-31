До конца ноября в Твери пройдет девять бесплатных экскурсий

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-31T18:29:29+03:00

Памятник рыбаку появился в Твери недавно, но уже успел стать одним из символов города Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

От слушателей требуется только желание и теплая одежда

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В Твери и Торжке продолжается фестиваль городских культур, старт которому дан 27 октября. До 24 ноября в двух городах Верхневолжья пройдут бесплатные экскурсии. Знакомят людей с двумя древними городами выпускники Школы городских экскурсий института «Стрелка».

Чтобы получить право на проведение экскурсий, профессиональные гиды и энтузиасты на протяжении месяца учились у лучших экскурсоводов Москвы, в том числе у историка архитектуры и аккредитованного экскурсовода Дарьи Сорокиной. Она является автором известного проекта The guide in Moscow? а также состоит в ведущих экскурсионных компаниях столицы. Делилась своим опытом с новоиспеченными экскурсоводами и Александра Фролова, ведущий специалист по церковной архитектуре Москвы и автор ряда путеводителей. Кстати, темы экскурсий ранее не были представлены действующими экскурсоводами Тверской области, поэтому у слушателей есть шанс узнать новую информацию, которая вряд ли известна широким массам.

Организаторы сообщают, что все экскурсии начинаются в 12:00. Каждый выпускник презентует свой авторский проект. На сегодняшний день экскурсии в Торжке завершены.

Ниже список оставшихся девяти экскурсий по Твери:

- 3 ноября Виталий Бондаренко на протяжении 1,5 часа будет рассказывать о Театральной площади. Сбор группы там же.

- 4 ноября Светлана Ковальчук представит проект «История играючи». Экскурсия будет длиться полтора часа. Сбор слушателей на улице Советской, 44.

- 5 ноября Элина Кузнецова в течение двух часов будет рассказывать о Твери средневековой. Сбор группы - у углового входа в Городской сад.

- 10 ноября Ксения Антипова расскажет про «Свадебную Тверь». Желающим необходимо собраться на Театральной площади и настроиться на экскурсию в 2 часа 15 минут.

- 11 ноября Елена Пушай поведает о «Зеленых островах Твери». Мероприятие начнется в Городском саду и продлится 1 час 30 минут.

- 17 ноября Алина Сергеева представит проект «Тверь спортивная». Желающим необходимо собраться у входа в кинотеатр «Звезда» и рассчитывать на двухчасовую экскурсию.

- 18 ноября Ярослав Смирнов на протяжении трех часов будет рассказывать о Твери во время Великой Отечественной войны. Сбор слушателей состоится у стелы «Город воинской славы».

- 24 ноября Ольга Веселова расскажет об «Истории Твери на вкус». Сбор пройдет на улице Крылова, 22, а сама экскурсия займет 3 часа.

- 25 ноября Ольга Чеховская постарается поведает о «Твери глазами иностранцев». Мероприятие начнется в Городском саду и продлится 2 часа.