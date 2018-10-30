Сирийская сабля, арабская библия и немецкое наставление

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-30T17:48:22+03:00

Это то, о чём не узнали призывники, но показали журналистам в ржевской воинской части Тверской области

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1 октября в России стартовал осенний призыв в армию. До наступления нового года более 132 тысяч человек отправятся защищать рубежи нашей родины и набираться военной мудрости. По случаю начала призыва на территории 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина, что в Ржеве, прошел областной День призывника. Около 100 старшеклассников из нескольких районов Верхневолжья смогли вживую увидеть, чем живут солдаты и офицеры, охраняющие в том числе и подступы к столице.

Но обо всем по порядку. Мероприятия, так или иначе связанные с армией, обычно начинаются рано. Что ни говори, а распорядок дня у военных расписан если не по минутам, то по часам точно. Так получилось с Днем призывника. Чтобы успеть на торжественное мероприятие, автобус с журналистами выехал из Твери около семи часов утра, а к девяти уже был на месте. Перед офицерским клубом толпились будущие солдаты, на которых с вырезанной из дерева картины смотрела девушка. Торжественная часть мероприятия должна была проходить в актовом зале культурного учреждения, возле которого журналистов встречал один из офицеров дивизии.

- Так, здесь и внутри можете работать спокойно. По поводу дальнейшего развития событий будет известно позднее, - огорошил собравшихся старший лейтенант.

Актовый зал в это время понемногу заполняли будущие солдаты, а около 10 часов был дан старт торжественной части. На протяжении получаса ребята слушали официальных лиц, которые рассказывали о пользе службы в армии, в том числе о её роли в построении карьеры. Школьники с разной степенью успеха слушали излагаемую информацию. На одних лицах была видна заинтересованность, другие же ребята, наоборот, относились к происходящему с явной прохладцей, и решали личные вопросы посредством смартфонов.

После официальной части началась развлекательная. Перед будущими солдатами спели и даже сплясали. Кстати, культурный слой официального мероприятия нашел отклик в зале. Ребята аплодировали, не жалея рук.

- А теперь выходим на улицу и делимся по своим группам. Представителей СМИ прошу подойти к подполковнику защиты гостайны, - раздавал указания старший лейтенант.

Разговор с хранителем государственных секретов оказался коротким, но ёмким.

- На территорию части вас пускать нельзя. Таков приказ, - резюмировал офицер.

Представители СМИ еще не успели толком расстроиться, когда поблизости неожиданно появился крепкий мужчина в синей форме.

- Пройдемте в музей. Я вам такое покажу, чего другие и не видели, - сходу заинтриговал мужчина.

Рвению собирателя различных артефактов, так или иначе связанных с нашей армией, никто препятствовать не стал. На втором этаже Дома офицеров оказались столь редкие и необычные экземпляры, что некоторые из них не затерялись бы и в настоящем музее. Как только журналисты поднялись наверх, заведующий офицерским клубом Владимир Зуев сразу достал «джокер». Из сейфа мужчина принес немецкое секретное «Наставление по боевой работе», изданное в Германии еще в 1941 году. Несмотря на почти 80-летний возраст, фолиант находится в идеальном состоянии. Правда, что там написано, никто пояснить не смог, знатоков немецкого языка среди журналистов не оказалось.

Показал нам завклубом и работающий советский патефон, выпущенный в 1930-х годах, осколок от снаряда комплекса С-300, автограф трижды Героя СССР Александра Ивановича Покрышкина и многое другое. Есть среди экспонатов и совсем свежие экземпляры. Служащие 32-й дивизии ПВО проходили службу в том числе и в Сирии, откуда привезли некоторые экспонаты. В частности, у одного из боевиков была отобрана сирийская сабля, сделанная большим мастером своего дела. Среди других интересных экспонатов - портрет президента Башара Асада, выполненный на куске кожи, а также библия на арабском языке. Хранят в дивизии и рисунки сирийских детей, сплошь повествующие о дружбе России и Сирии.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

32-я дивизия ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина - воинское формирование в составе ВКС РФ. Ржевская бригада ПВО берет начало с образования в августе 1945 года Московского истребительного авиационного корпуса. В 1962 году часть была преобразована в корпус ПВО, а в него вошли авиационно-истребительные части, зенитно-ракетные, радиотехнические войска, а также части связи и обеспечения. Одним из командиров корпуса в частности был маршал авиации Александр Иванович Покрышкин. С 2013 года соединение носит имя прославленного летчика.