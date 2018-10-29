«Осеннее преображение с «Комсомолкой» в Твери. Завершающий этап V: Балуем себя изысканными блюдами!

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-29T13:38:15+03:00

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Известный факт: ты это то, что ты ешь. А что больше всего хочется осенью, когда на улице дождь и серость и так не хватает солнца и радости? Конечно, чего-то вкусненького и душевного. Может быть прекрасный свежий салат, умопомрачительные по вкусу котлеты или филе жареной рыбки? А потом горячий шоколад, травяной чай или ароматный кофе с легким изысканным десертом?...

Впрочем и первое, и второе, и третье можно выбрать по своему вкусу, благо что выбор в ресторане взвешенной еды "Фреш-буфет" огромный. И именно сюда в завершении осеннего преображения и пришла наша победительница Оксана Богданова.

Напомним, участница конкурса «Осеннее преображение с «Комсомолкой» 28-летняя тверичанка Оксана Богданова набрала наибольшее количество симпатий наших читателей за свою историю и фотографию и стала абсолютным победителем, которого ждали множество подарков.

Первый шагом преображения было посещение спортивного комплекса «ZAVOD», где она узнала, как подтянуть тело. Вторым - магазина «Мир сумок». Там Оксана познакомилась с модными тенденциями и аксессуарами. Третьим, решающим, - салон красоты «Шарм», где девушку ждала полная смена образа. В салоне меховой моды «Мермерины» девушка примерила роскошные шубки, новинки этого сезона. И вот, наконец, пора поставить точку во всем этом действе разнообразия.

Отдохнуть после всех этапов преображения и завершить его мы пригласили девушку в ресторан "Фреш-буфет", тем более, что в октябре здесь предлагают гостям не только разнообразие прекрасных блюд, но даже новые из них подают под соусом ностальгии.

ДУШЕВНЫЕ НОВИНКИ И СОВЕТСКОЕ МЕНЮ

О том, что в ресторане "Фреш-буфет" всегда очень вкусно, в городе знают все. Но шеф-поваров это не останавливает.

- Осенью у нас появляется больше овощных блюд на шведском столе и, конечно, появляются какие-то новинки – в салатах, в горячем, в гарнирах, - рассказывает о всех тонкостях шеф-повар Елена Сергеевна Гриневич. - Если говорить о лете, то в меню больше легких десертов и салатов. А вот овощ осени – это, конечно, тыква, из которой можно сделать абсолютно все. В нашем меню сегодня представлены: и суп с тыквой, и горячее блюдо – манты с тыквой, и салат с тыквой, и даже гарнир – тыква запеченная.

Но не тыквой единой, как говорится. Хочется чего-то горяченького и душевного? Пожалуйста: манты с картошкой, с мясом, долма, тортилья, фалафель...

Обновили в ресторане и открытую кухню. Теперь в меню появились такие предложения, как удоны (пшеничная лапша), соба (гречневая лапша) с овощами, с курицей, с мясом. Молодежь обожает такие новинки и пробует их с удовольствием. Впрочем, как и привычные для них фишбургеры с натуральной рыбой в панировке, чизбургеры с натуральной котлетой.

- Даже привычные для молодежи блюда у нас очень вкусные, потому что мы делаем качественно и из свежих продуктов. У нас все натуральное без добавок. Из хорошего мяса сами формируем котлеты, а потом их обжариваем на гриле.

Не исключение и многочисленные, постоянно обновляющиеся напитки и десерты. Самый душевный десерт осенними вечерами – это горячий шоколад и все, что с шоколадом. Если замерзли, то рекомендуем взять глинтвейн. Но если захотелось мороженого, то есть и это. В ресторане "Фреш-буфет" вам предложат свой собственный пломбир (сливочный и шоколадный) или новинку - ролл-мороженое. Состав такого десерта полезен всем - натуральные сливки, сгущенное молоко и добавка – свежие фрукты.

Но даже это не все.

В рамках 100-летия Комсомола ресторан взвешенной еды "Фреш-буфет" решил удивить горожан и вплоть до Нового года подарить им не просто воспоминания, а настоящее кулинарное путешествие в прошлое.

Уже сейчас здесь можно попробовать блюда, которые так любили и знали раньше наши родители - традиционную в советские времена сметану в стаканах, аппетитный молочный коржик, сытные макароны по-флотски. Впрочем, лучше прийти в ресторан и все это продегустировать самим!

Советское меню - ностальгия по прошлому

- У вас всего так много, а есть ли блюдо, всегда создающее прекрасное настроение в осенний дождливый день? - задаю в завершении каверзный вопрос.

- Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, - улыбается Елена Сергеевна. - Смотря, что человек любит. У нас можно найти и попробовать все, что бы, кто ни захотел. Не верите? Тогда добро пожаловать! Обещаем преобразить вас и сделать счастливым.

ИТОГ ПРЕОБРАЖЕНИЯ - Я СЧАСТЛИВА!

Сделать счастливыми... Именно это главная цель сотрудников ресторана "Фреш-буфет".. Удивительно, но именно эти слова мы услышали и от Оксаны Богдановой, когда пришли поставить вкусную точку всего проекта "Осеннее преображение с Комсомолкой".

- Если говорить о самой акции, то для меня это было очень интересно. Я побывала во многих прекрасных местах, изменила свой стиль, а главное, подход и отношение к жизни. Признаюсь вам по секрету, мой муж сначала меня не узнал и потом несколько дней привыкал ко мне. Но в итоге мои рыжие кудри и, главное, сияющие глаза, ему понравились. А значит счастлива и я.

Ресторан взвешенной еды «ФрешБуфет»

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