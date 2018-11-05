XII Ассамблею Русского мира в Твери посетили граждане 70 стран

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-05T15:08:48+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, в День народного единства, в Твери завершилась XII Ассамблея Русского мира. На протяжении четырех дней с культурой России и столицей Верхневолжья знакомились порядка 600 человек более чем из 70 стран.

Так, 1 ноября в преддверии ассамблеи в посёлке Сахарово состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко. На мероприятии присутствовал праправнук прославленного полководца.

А 2 ноября гости из ближних и дальних стран увидели несколько документальных фильмов о культуре и истории региона. В этот же день в библиотеке имени Горького прошло награждение финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран. Второй день завершился в Тверской академической областной филармонии, где прошел концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

3 ноября состоялось официальное открытие XII Ассамблеи Русского мира. Ключевым событием дня стала панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», которая прошла на площадке Тверского академического театра драмы. В этот день гости столицы Верхневолжья с головой окунулись в нашу культуру. Состоялся ряд круглых столов по темам «Традиционные религии Русского мира в диалоге культур», «Патриотизм в русской истории и культуре», «Русский язык и образование будущего мира», «Русский театр за рубежом» и «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве». В этот день гости также ознакомились с учебной литературы по русскому языку, увидели фотографии и изделия народных промыслов Тверской области.

А в заключительный день ассамблеи гости Твери приняли участие в мероприятиях, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, а также 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризации русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.