«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери завоевали награду КВН

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-05T13:48:03+03:00

На этот раз копилка команды пополнилась «Малым КиВиНом в золотом»

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«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери продолжают собирать награды КВН. На этот раз нашим землякам покорился «Малый КиВиН в золотом», за который они боролись на фестивале в Светлогорске. Заметим, что тверичанам противостояли команды, которые успели себя зарекомендовать опытными бойцами юмористического фронта.

Среди желающих завоевать награды «Голосящего КиВиНа-2018» помимо наших ребята оказались: «Умные люди» (Рязань), «Наполеон Динамит» (Тюменская область), «Так-то», СФУ (Красноярск), сборная бывших спортсменов (Пермь), сборная Великобритании (Лондон), «Будем дружить семьями», «Русский сыр» (Москва), сборная Забайкальского края (Чита), «Вятка» (Киров), «Борцы» (Сургут), «Русская дорога», АГПУ (Армавир), «Раисы» (Иркутск).

Под стать участникам оказался и судейский состав. Будущий дом для «голосящих КиВиНов» выбирали: Пелагея, Владислав Третьяк, Олег Газманов, Семен Слепаков, Валдис Пельш, Сергей Светлаков и Юлий Гусман.

На фестивале «Плюшки» вновь подтвердили свой высокий уровень, ниже которого они не опускаются. Так, по итогам конкурсов тверские кавээнщики заняли четвертое место и получили из рук Юлия Гусмана «Малого КиВиНа в золотом». Конечно, привыкшие к победам тверских юмористов фанаты могли рассчитывать и на большее, однако на этот раз судьи решили иначе.

Несмотря на то, что ребята уже второй год подряд входят в число самых веселых и находчивых, они продолжают испытывать финансовые трудности. Не удалось их решить и после фантастического дебютного сезона 2017 года, по итогам которого юмористам удалось завоевать бронзовые награды.

Кстати, 15 декабря состоится финальная игра Высшей лиги КВН, а ребята все еще продолжают решать денежный вопрос. За двухнедельное проживание в Москве, еду, трансферы, гримеров и многое другое участники должны заплатить сами. «Плюшки» надеются, что до заветной даты все-таки удастся найти спонсоров, иначе в главной игре года, которая, без сомнения, вновь высоко вознесёт родную Тверь, придется выступать на занятые деньги.