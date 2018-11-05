Лучший «народный участковый» Тверской области играет на трубе

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-05T13:10:07+03:00

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1 ноября начался финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». До 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» можно отдать голос за одного из 83 полицейских, среди которых есть и 27-летний участковый МВД России по Конаковскому району старший лейтенант Александр Пыж.

Корреспондент «Комсомолки» связался с победителем регионального конкурса и расспросил его о службе, хобби и музыке.

- Александр, как долго вы служите в полиции?

- Если считать вместе с учебой, то уже девять лет. Пять лет отучился в Тверском филиале Московского университета МВД, четыре года служу участковым. Работа, конечно, сложная и ответственная. Постоянно приходится держать руку, что называется, «на пульсе». Что касается качеств, которые необходимы участковому, то непременно стоит упомянуть терпение, сдержанность и профессионализм. Конечно, не обойтись без умения слушать и слышать. Люди все разные, и к каждому надо найти подход.

- А интересные случаи у вас на работе были?

- Да, что ни день, то интересный случай. На вверенной мне территории проживает очень много пенсионеров. Часто приходится общаться с бабушками, которые в большинстве своем приходят с житейскими проблемами. Им просто надо выговориться, а мне по долгу службы - выслушать и, если надо, принять необходимые меры.

- А хобби у вас есть? После такой работы точно надо отдохнуть, набраться сил. - Конечно, есть. Очень люблю играть в баскетбол и отдыхать с друзьями. Как только выдается свободное время, стараюсь посвятить его спорту и общению с близкими мне людьми. А знаете, еще я умею играть на трубе! Пять лет отучился в музыкальной школе, а потом был в составе оркестра, - подводит черту под нашим диалогом Александр.

Известно, что победителя и других участников заключительного этапа конкурса министр внутренних дел Владимир Колокольцев поощрит внеочередными званиями. А вот «самого народного» участкового ожидает главный приз - внедорожник УАЗ «Патриот».