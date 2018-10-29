Илья Ковальчук стал третьей звездой дня в НХЛ

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-29T16:15:35+03:00

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Минувшей ночью в НХЛ были сыграны очередные матчи первенства, в одном из которых принимал участие уроженец Твери Илья Ковальчук. «Лос-Анджелес Кингз» тверичанина играл на своей площадке против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В этом матче Ковальчуку удалось забить шайбу, а также отметиться двумя голевыми передачами на своих партнеров. Причем два из трех набранных тверичанином очков пришлось на игру в большинстве. Добытая со счетом 4:3 победа не повлияла на расклад сил в турнирной таблице. По итогам 11 игр «Лос Анджелес» набрал только семь очков и расположился на 15-м месте в Западной конференции. Следующий матч команда Ковальчука проведет 2 ноября против «Филадельфии Флайерз», которая в настоящее время находится на 13-м месте в Восточной конференции.

В победной же игре тверичанин провел на льду 16 минут 28 секунд и записал в актив четыре броска в створ ворот соперника. Отметился хоккеист и одним силовым приемом, а также потерей шайбы. В стартовавшем сезоне Илья набрал восемь очков по системе гол+пас (3+5). Отметим, что по этому показателю тверичанин делит 87-ю строчку рейтинга с рядом других игроков лиги. Лучший результат среди россиян имеет Евгений Малкин, который расположился на втором месте с 18 очками (5+13).

Пока Ковальчук продолжает сражаться в НХЛ, в Твери подрастает, возможно, будущая звезда уровня «капитана Крюка», как зовут Ковальчука за океаном. 16-летний защитник Кирилл Кирсанов попал в состав национальной юношеской сборной (U17), которая под предводительством главного тренера Сергея Голубовича отправилась на мировой Кубок вызова в Канаду.

Заниматься хоккеем Кирилл Кирсанов начинал в тверских «Тиграх», а затем дорос и до «Тверичей». Перспективного защитника в итоге заметили скауты подольского «Витязя» и пригласили в команду юношей 2002 года рождения. По итогам сезона 2017/2018, команда из Подмосковья смогла завоевать золотые медали первенства России, а тверичанин был признан лучшим защитником финальной стадии турнира.

Старт мировому Кубку вызова U17 будет дан 3 ноября. За победу в турнире помимо хозяев поборются сборные Чехии, США, Швеции, Финляндии и России. Наша команда проведет первый матч 4 ноября против своих классических соперников - хоккеистов сборной Канады. На следующий день предстоит сражение с финнами, а уже 6 ноября - со шведами.

Заметим, что сборная России дважды одерживала победу на турнире в 2000 и 2012 годах. Так, во время первого в новейшей истории страны чемпионства особенно отличился Илья Ковальчук. В шести матчах ему удалось забить 10 шайб и стать лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, были в его активе и четыре голевых передачи. Результативная игра тверичанина настолько впечатлила специалистов в Северной Америке, что после завершения турнира клюшка Ковальчука была передана на хранение в Зал хоккейной славы.