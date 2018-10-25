На Тверь надвигаются мороз и снег

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-25T14:21:14+03:00

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Завершающаяся неделя выдалась по-настоящему осенней. Холодный ветер и дождь вернули жителей Тверской области в климатическую реальность.

- В ближайшие дни характер погоды будут определять сменяющие друг друга циклоны. Воздушные массы принесут с собой осадки, в том числе и в виде мокрого снега, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Если первая половина пятницы, скорее всего, обойдется без осадков, то уже к вечеру пойдет мокрый снег. При этом на термометре будет около +3 градусов. В субботу погода не изменится. А вот в воскресенье горожан ожидает неприятный сюрприз. Несмотря на то что на улице потеплеет до +6 градусов, высока вероятность сильных дождей. При этом в ночные часы может похолодать и до -1.

С наступлением новой рабочей недели погода переменится вновь. В регион должен прийти антициклон, который принесет с собой не только солнце, но и морозную погоду вместе со снегом. Так, в понедельник днем температура воздуха может опуститься до -1, а с неба при этом будут сыпать мелкие кристаллы льда. В ночь на вторник показания термометра опустятся до -6-8 градусов, а днем уже поднимутся до +1. В среду может потеплеть еще на один градус, и при этом есть шансы, что вновь будет светить солнце.