Афиша с 25 по 31 октября в Твери: Самайн, День Кегри и бесплатный Арт-кайф

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-24T16:42:49+03:00

Ближайшие выходные будут не только страшно-веселыми, но и романтичными Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Особенное время, особенные праздники... Октябрь-ноябрь в русском фольклоре считались непростым периодом, темным. И кстати, не только в русском.

Если посмотреть народные календари других стран, то темно и страшно было всем. А чтобы не бояться, что надо делать? Конечно, веселиться и устраивать праздники. Да так, чтобы было много музыки, танцев и огней, которые и разгонят ту самую темноту.

Такими и будут ближайшие дни - яркими, немного страшными, но обязательно веселыми.

ПРАЗДНИКИ

Кельтский новый год Самайн

Кельтский календарь делил год на две части: темную - с конца октября по начало ноября - и светлую, которая начиналась в марте-апреле. Новый год совпадал с наступлением темной части. Традиция праздновать Самайн, как и другие календарные праздники, у кельтов сложилась в период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство. Приурочен праздник к окончанию сельскохозяйственного года. Отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В наше время в России Самайн - это фестиваль кельтской культуры: ирландской, шотландской и бретонской. В эти дни на сценических площадках выступают музыкальные коллективы и танцевальные школы, организуются праздничные конкурсы.

На сцене ДК «Пролетарка» пройдет фестиваль музыкальных культур года. В нем примут участие: народный ансамбль этнической музыки «Ашель», коллектив ирландского танца «Степполтон», российский музыкант Анатолий Исаев (волынка, флейта), тверской танцевальный дуэт Макс Егерев и Лариса Коршунова и другие. Вечер ведет «Тим Талер». Организаторы и идейные вдохновители мероприятия - Катерина Шидловская и Эдуард Крылаев - руководители двух народных коллективов: «Степполтон» и «Ашель», которые около двух десятков лет совместно трудятся над творческими проектами в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».

ДК «Пролетарка»

26 октября в 19.00

Вход - 400 рублей

Темное время прогоним весельем!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День Кегри

Старинный осенний карельский праздник День Кегри станет вторым из серии карельских праздников, которые проводит тверская молодежная общественная организация «Тверская Карелия» совместно с сотрудниками ДМЦ.

Главный герой старинного действа - мифологическое существо Кегри, которое могло появляться среди людей в образе какого-нибудь зверя.

Один или со свитой ряженых Кегри обходил дворы, расспрашивал о хозяйственных делах. Интересовался у родителей, как себя ведут дети, и мог поворчать в назидание.

В программе - театральная постановка с играми, мастер-классами и карельскими угощениями. Этим праздником завершится и работа выставки «В поисках волшебной Сампо» о тверской Карелии.

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, 3а

27 октября в 16.00.

Входные билеты: семейный (до 4 человек) - 300 руб., индивидуальные посетители (взрослые) - 200 руб. Дети до 16 лет - бесплатно.

За дополнительную плату - мастер-класс и карельские угощения (калитки).

Чтобы отогнать зло, надо было надеть маску

«На струнах дождя»

В Ботаническом саду ТвГУ пройдет элегантный семейный праздник «На струнах дождя».

В старинном парке сада гостей ждут полонезы и вальсы, музыка осени, танцы на ковре из листьев, ароматный чай и атмосфера творчества.

- Почувствуйте вкус жизни в осеннем Саду! Хозяйка Праздника - неподражаемая Нина Павлова. - приглашают организаторы праздника.

Ботанический сад ТвГУ

28 октября в 12.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

На романтичный праздник танцев приглашают всех!

ФЕСТИВАЛИ

Музыка и песни Молдавии

В Твери продолжается «Фестиваль традиционной культуры». Проходит он в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Третья встреча будет посвящена музыке и песням Молдавии. Погрузиться в мир Молдавии помогут Инна Бондарь и Дробинска.

Творческая гостиная ТвГУ

Симеоновская ул., 46.

28 октября в 17.00.

Соревнования по ретро-играм

В Твери пройдет состязание в ретро-играх на платформах Dendy, Sega и PS1. Играть будут в старые, многим с детства знакомые Танчики на Dendy.

Также будет:

– турнир по МК3U (SEGA MD),

– турнир по Tekken-3 (PlayStation),

– викторины на видеоигровую тематику,

– фотозона

Для зрителей, болельщиков и желающих просто поиграть вход бесплатный. Платят только желающие записаться на турнир, билет на входе – 150 рублей, деньги с продаж билетов пойдут в призовой фонд.

Ерофеева ул., 2К1

28 октября в 16.00.

ТЕАТРЫ

«Сказочные каникулы» в ТЮЗе

С 27 октября по 5 ноября Тверской ТЮЗ приглашает зрителей на «Сказочные каникулы» в театре. В дни школьных осенних каникул будут сыграны самые сказочные спектакли для детей

Зрители смогут увидеть яркие, динамичные, музыкальные спектакли, а в спектакле «Чуковский и все-все-все» смогут даже стать активными участниками действия. Не забудем мы и про наших взрослых гостей – 4 ноября для вас спектакль «Пустота» - пятикратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

А также 31 октября в 12:00 в рамках традиционной для Тверского театра юного зрителя

акции «Доступный театр» зрители смогут увидеть спектакль «Красавица и Чудовище» - старую, добрую историю о дружбе и верности, о любви и преданности. Полный волшебства, мудрости и юмора музыкальный спектакль для всей семьи! Все билеты на данный спектакль продаются по единой стоимости 150 рублей.

Расписание спектаклей:

27.10 в 12.00 "Чуковский и все-все-все" (3+)

28.10 в 12.00 "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (6+)

28.10 в 18.00 Экскурсия по закулисью театра (6+)

30.10 в 12.00 "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (6+)

31.10 в 12:00 "Красавица и чудовище" (3+) – Доступный театр

1.11 в 12:00 «Кот в сапогах» (3+)

2.11 и 3.11 в 12:00 "Чуковский и все-все-все" (3+)

4.11 в 17:00 «Пустота» (16+)

Проведи каникулы в ТЮЗе!

Быстрый театр - пьеса "Чип"

"Быстрый театр" открывает сезон читкой пьесы "Чип". Актёры поставят спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Спектакль будет представлен в уникальной для Твери технике читок.

Читка пьесы - спектакль, в котором нет декораций и мизансцен, но есть «чистый» драматургический текст и актеры, которые его оживляют. После каждой читки - обязательное обсуждение со зрителями.

Молодёжно-подростковый центр, театральный зал

улица Склизкова 52а.

27 и 28 октября в 17.00.

Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

30 октября в 18.30 - Концерт в рамках 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

Впервые в Твери! Г.Ф. Гендель «Юлий Цезарь в Египте» - опера в костюмированном концертном исполнении.

ВЫСТАВКИ

Поход в фондохранилище Тверской картинной галереи

В Тверской областной картинной галерее пройдет необычная экскурсия. Посетители смогут зайти в фондохранилища. Участникам экскурсии расскажут о том, как создаются предметы искусства, как организованы хранение и реставрация музейных экспонатов.

В настоящее время только 4% всего собрания музея представлено в основной экспозиции, остальные произведения скрыты в фондах. Во время экскурсии в фондохранилища можно будет увидеть уникальные экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию.

Тверская областная картинная галерея

Дмитрия Донского ул., 37, строение 1, подъезд 1

25 октября в 11.00 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

Бесплатный «Арт-кайф»

Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает принять участие в акции 26 и 27 октября.

26 октября на выставке «Как молоды мы были...» (Малый зал) в 17.00 состоится БЕСПЛАТНАЯ экскурсия. ПРИГЛАШАЕМ познакомиться с наиболее заметными произведениями художников, участников молодежных выставок 1980-х годов. ВНИМАНИЕ! Входные билеты на выставку необходимо приобрести.

27 октября - акция «Арт-кайф» - посещение всех выставок БЕСПЛАТНО.

ТГМВЦ, ул. Советская, 54.