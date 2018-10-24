Афиша с 25 по 31 октября в Твери: Самайн, День Кегри и бесплатный Арт-кайф
Особенное время, особенные праздники... Октябрь-ноябрь в русском фольклоре считались непростым периодом, темным. И кстати, не только в русском.
Если посмотреть народные календари других стран, то темно и страшно было всем. А чтобы не бояться, что надо делать? Конечно, веселиться и устраивать праздники. Да так, чтобы было много музыки, танцев и огней, которые и разгонят ту самую темноту.
Такими и будут ближайшие дни - яркими, немного страшными, но обязательно веселыми.
ПРАЗДНИКИ
Кельтский новый год Самайн
Кельтский календарь делил год на две части: темную - с конца октября по начало ноября - и светлую, которая начиналась в марте-апреле. Новый год совпадал с наступлением темной части. Традиция праздновать Самайн, как и другие календарные праздники, у кельтов сложилась в период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство. Приурочен праздник к окончанию сельскохозяйственного года. Отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
В наше время в России Самайн - это фестиваль кельтской культуры: ирландской, шотландской и бретонской. В эти дни на сценических площадках выступают музыкальные коллективы и танцевальные школы, организуются праздничные конкурсы.
На сцене ДК «Пролетарка» пройдет фестиваль музыкальных культур года. В нем примут участие: народный ансамбль этнической музыки «Ашель», коллектив ирландского танца «Степполтон», российский музыкант Анатолий Исаев (волынка, флейта), тверской танцевальный дуэт Макс Егерев и Лариса Коршунова и другие. Вечер ведет «Тим Талер». Организаторы и идейные вдохновители мероприятия - Катерина Шидловская и Эдуард Крылаев - руководители двух народных коллективов: «Степполтон» и «Ашель», которые около двух десятков лет совместно трудятся над творческими проектами в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».
ДК «Пролетарка»
26 октября в 19.00
Вход - 400 рублей
Темное время прогоним весельем!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
День Кегри
Старинный осенний карельский праздник День Кегри станет вторым из серии карельских праздников, которые проводит тверская молодежная общественная организация «Тверская Карелия» совместно с сотрудниками ДМЦ.
Главный герой старинного действа - мифологическое существо Кегри, которое могло появляться среди людей в образе какого-нибудь зверя.
Один или со свитой ряженых Кегри обходил дворы, расспрашивал о хозяйственных делах. Интересовался у родителей, как себя ведут дети, и мог поворчать в назидание.
В программе - театральная постановка с играми, мастер-классами и карельскими угощениями. Этим праздником завершится и работа выставки «В поисках волшебной Сампо» о тверской Карелии.
Детский музейный центр ТГОМ
ул. Советская, 3а
27 октября в 16.00.
Входные билеты: семейный (до 4 человек) - 300 руб., индивидуальные посетители (взрослые) - 200 руб. Дети до 16 лет - бесплатно.
За дополнительную плату - мастер-класс и карельские угощения (калитки).
Чтобы отогнать зло, надо было надеть маску
«На струнах дождя»
В Ботаническом саду ТвГУ пройдет элегантный семейный праздник «На струнах дождя».
В старинном парке сада гостей ждут полонезы и вальсы, музыка осени, танцы на ковре из листьев, ароматный чай и атмосфера творчества.
- Почувствуйте вкус жизни в осеннем Саду! Хозяйка Праздника - неподражаемая Нина Павлова. - приглашают организаторы праздника.
Ботанический сад ТвГУ
28 октября в 12.00.
Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.
На романтичный праздник танцев приглашают всех!
ФЕСТИВАЛИ
Музыка и песни Молдавии
В Твери продолжается «Фестиваль традиционной культуры». Проходит он в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.
Третья встреча будет посвящена музыке и песням Молдавии. Погрузиться в мир Молдавии помогут Инна Бондарь и Дробинска.
Творческая гостиная ТвГУ
Симеоновская ул., 46.
28 октября в 17.00.
Соревнования по ретро-играм
В Твери пройдет состязание в ретро-играх на платформах Dendy, Sega и PS1. Играть будут в старые, многим с детства знакомые Танчики на Dendy.
Также будет:
– турнир по МК3U (SEGA MD),
– турнир по Tekken-3 (PlayStation),
– викторины на видеоигровую тематику,
– фотозона
Для зрителей, болельщиков и желающих просто поиграть вход бесплатный. Платят только желающие записаться на турнир, билет на входе – 150 рублей, деньги с продаж билетов пойдут в призовой фонд.
Ерофеева ул., 2К1
28 октября в 16.00.
ТЕАТРЫ
«Сказочные каникулы» в ТЮЗе
С 27 октября по 5 ноября Тверской ТЮЗ приглашает зрителей на «Сказочные каникулы» в театре. В дни школьных осенних каникул будут сыграны самые сказочные спектакли для детей
Зрители смогут увидеть яркие, динамичные, музыкальные спектакли, а в спектакле «Чуковский и все-все-все» смогут даже стать активными участниками действия. Не забудем мы и про наших взрослых гостей – 4 ноября для вас спектакль «Пустота» - пятикратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
А также 31 октября в 12:00 в рамках традиционной для Тверского театра юного зрителя
акции «Доступный театр» зрители смогут увидеть спектакль «Красавица и Чудовище» - старую, добрую историю о дружбе и верности, о любви и преданности. Полный волшебства, мудрости и юмора музыкальный спектакль для всей семьи! Все билеты на данный спектакль продаются по единой стоимости 150 рублей.
Расписание спектаклей:
27.10 в 12.00 "Чуковский и все-все-все" (3+)
28.10 в 12.00 "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (6+)
28.10 в 18.00 Экскурсия по закулисью театра (6+)
30.10 в 12.00 "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (6+)
31.10 в 12:00 "Красавица и чудовище" (3+) – Доступный театр
1.11 в 12:00 «Кот в сапогах» (3+)
2.11 и 3.11 в 12:00 "Чуковский и все-все-все" (3+)
4.11 в 17:00 «Пустота» (16+)
Проведи каникулы в ТЮЗе!
Быстрый театр - пьеса "Чип"
"Быстрый театр" открывает сезон читкой пьесы "Чип". Актёры поставят спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Спектакль будет представлен в уникальной для Твери технике читок.
Читка пьесы - спектакль, в котором нет декораций и мизансцен, но есть «чистый» драматургический текст и актеры, которые его оживляют. После каждой читки - обязательное обсуждение со зрителями.
Молодёжно-подростковый центр, театральный зал
улица Склизкова 52а.
27 и 28 октября в 17.00.
Вход свободный.
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
30 октября в 18.30 - Концерт в рамках 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери».
Впервые в Твери! Г.Ф. Гендель «Юлий Цезарь в Египте» - опера в костюмированном концертном исполнении.
ВЫСТАВКИ
Поход в фондохранилище Тверской картинной галереи
В Тверской областной картинной галерее пройдет необычная экскурсия. Посетители смогут зайти в фондохранилища. Участникам экскурсии расскажут о том, как создаются предметы искусства, как организованы хранение и реставрация музейных экспонатов.
В настоящее время только 4% всего собрания музея представлено в основной экспозиции, остальные произведения скрыты в фондах. Во время экскурсии в фондохранилища можно будет увидеть уникальные экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию.
Тверская областная картинная галерея
Дмитрия Донского ул., 37, строение 1, подъезд 1
25 октября в 11.00 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).
Бесплатный «Арт-кайф»
Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает принять участие в акции 26 и 27 октября.
26 октября на выставке «Как молоды мы были...» (Малый зал) в 17.00 состоится БЕСПЛАТНАЯ экскурсия. ПРИГЛАШАЕМ познакомиться с наиболее заметными произведениями художников, участников молодежных выставок 1980-х годов. ВНИМАНИЕ! Входные билеты на выставку необходимо приобрести.
27 октября - акция «Арт-кайф» - посещение всех выставок БЕСПЛАТНО.
ТГМВЦ, ул. Советская, 54.
Вперед заряжаться искусством!