Люди тонут больше не в купальный сезон, а после него

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-24T17:08:15+03:00

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Среди людей ходит миф, что на летний период приходится основная масса гибели граждан на водных объектах. Разгоряченные не только солнцем, но и порой алкоголем граждане опрометчиво лезут в воду, из которой потом могут уже и не выбраться. К сожалению, гибнут в воде и дети. Так, за это лето в Тверской области утонули три ребенка. Трагические случаи произошли в Торжокском, Нелидовском и Калининском районах.

Однако, несмотря на печальную летнюю статистику, именно на осенне-зимний период приходятся два основных пика гибели людей на водных объектах. Чаще всего это происходит в ноябре, декабре и марте. В первых двух случаях людей зачастую подкупает возможность поскорее оказаться на льду, который еще не совсем окреп.

- Сегодня для нас основная группа риска - это рыбаки. В случае если лодка опрокинется, человек при нынешней температуре воды в +5-7 градусов сможет продержаться в воде не более 15 минут, - рассказывает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тверской области Олег Пиунов.

Как только человек попадает в воду, начинается резкое охлаждение поверхностных тканей, а затем уже и глубокие мышечные спазмы. Впоследствии оказавшийся за бортом теряет чувствительность и практически все шансы забраться обратно в лодку.

Кроме того, из-за уменьшающегося светового дня возрастают риски остаться на воде в темное время суток. Такое путешествие может закончиться очень печально.

Розыск рыбаков-нарушителей ведется постоянно. Так, за 2018 год уже выявлено порядка 600 нарушений правил пользования маломерными судами.

- В основном рыбаки идут на промысел без средств спасения. Кроме того, попадаются судоводители без прав, а также те, кто неправильно зарегистрировал своё маломерное судно, - подводит итог руководитель Тверского инспекторского отделения Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

Нарушителей правил поведения на воде наказывают рублем. Так, за управление плавсредством без наличия соответствующих прав придется раскошелиться на сумму до 1,5 тыс. рублей.

Конечно, во время рейдов с рыбаками проводятся профилактические беседы, во время которых сотрудники МЧС рассказывают, чем может закончиться несоблюдение принятых норм.

Бывают и случаи, когда судовладельцы, пусть и непреднамеренно, ставят под угрозу жизни находящихся на борту детей. В этом году было остановлено несколько яхт, маленькие пассажиры которых находились без спасательных жилетов, хотя спецсредства и были на борту.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что безопасность детей на воде во многом зависит от их родителей, а также близких родственников.