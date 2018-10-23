«Тверь Водоканал» устранил рекордное число канализационных засоров

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-23T12:41:31+03:00

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» бьют тревогу: количество засоров канализационной сети по итогам прошедшей недели составило 109, это почти в полтора раза больше средних значений.

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При этом на сетях не зафиксировано ни одного повреждения, которое могло бы спровоцировать возникновение засоров. Это значит, что их единственная причина - нарушение правил использования бытовой канализации.

«Главный источник засорения - жир, оставшийся после приготовления пищи. Хозяйки выливают его в водосток или в унитаз, в холодной воде он быстро отвердевает, накапливается и закрывает просвет трубы. Бытовая канализация не предназначена для утилизации жиров. Пищевые предприятия обязаны устанавливать жироуловители, остальных потребителей мы призываем соблюдать элементарные правила», - говорит начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

Жир после приготовления пищи следует сливать в какую-либо емкость и утилизировать вместе с твердыми бытовыми отходами. В канализацию нельзя также сбрасывать остатки пищи, бытовой и строительный мусор, тряпки, средства гигиены и наполнитель для туалетов домашних животных.

Использование фекально-бытовой канализации не по назначению чревато возникновением засоров. Они могут привести к изливу из унитаза, выходу стоков на поверхность земли через колодцы, а также повредить оборудование канализационных насосных станций.

«Тверь Водоканал» призывает соблюдать правила пользования канализацией. При обнаружении засора следует обращаться в кол-центр предприятия по телефону 62-01-02.