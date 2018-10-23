Следы святого Савватия, жившего 600 лет назад, появились в храме Твери

23 Окт. 20:45 2018-10-23T21:13:29+03:00

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Савватьева пустынь, что в 20 км от Твери, место намоленное издревле. Как гласит предание, в конце XIV века на месте будущей обители, в 12 верстах от Твери, в пещерке поселился некий Савватий, человек, пришедший из Иерусалима. Он принёс с собой небольшой деревянный крест, в котором была частица Животворящего Древа Креста Господня.

Старец Савватий прожил здесь около 40 лет до своей кончины 24 апреля 1434 года. Прославился он духовными подвигами и многочисленными исцелениями тех, кто обращался к нему.

После того как Савватия не стало, люди продолжили приходить в эти места, теперь уже к его ученикам. Известно, что одним из них, Ефросином, была чудесным образом вылечена дочь тверского князя Бориса Александровича Мария, ставшая после этого женой великого князя московского Ивана Васильевича (деда Ивана Грозного. - Ред.)

С тех пор ничего не изменилось. И сегодня сюда стекаются паломники с единственной целью - обрести душевное и физическое здоровье.

- Спокойно здесь. В последнее время даже католики к нам стали часто приезжать. Говорят, чувствуют сильную благодать, - рассказывают местные жители.

Случаются здесь до сих пор и чудесные вещи, которые порой сложно комментировать...

ЗАГАДОЧНЫЕ СЛЕДЫ

15 июня этого года в селе Савватьево закончились археологические раскопки главного храма Савватьева монастыря – Сретенского собора. Собор был построен в 1679 году, а разрушен до основания в 1936-м. Уже на второй день работ были найдены фундаменты не одного, а сразу двух храмов, а вместе с ними множество интересных находок. Рассказать о них детально планируется уже в ноябре.

Совпадение или нет, но уже на следующий день после завершения работ произошел странный случай.

...Субботним вечером 16 июня, после того как все разошлись после Всенощной, дежурный по храму Алексей Баранов как обычно вымыл полы в подземной крипте (где находятся мощи святых), затем лестницу, ведущую наверх из крипты в храм, пол в храме, потом почистил подсвечники, закрыл храм на замок и отправился в дежурное помещение на свой пост. А утром, вернувшись в храм в 6.30, обнаружил на лестнице странные следы. Как будто кто-то босой поднимался из крипты наверх. Испугавшись, мужчина тут же доложил обо всем священнику.

- Мы в этот момент были на общей молитве, каждое воскресенье в 7.00 собираемся в храме. И нам всегда не хватает времени. К полудню только и удается вздохнуть свободно, - рассказывает настоятель Знаменской церкви Андрей Егоров. - А тут молитва впервые закончилась раньше, чем всегда, и какая-то тишина... Тогда я решил: пойду-ка свечки поставлю в подземелье. В этот момент мы с Алексеем и встретились. Он лишь и смог мне сказать: «Батюшка, а Савватий-то нас не забыл...»

Настоятель Знаменской церкви Андрей ЕгоровФото: Ирина ТАРАСОВА

Куда же без скепсиса. На мой вопрос, мог ли дежурный все это сам подстроить, отец Андрей категорично ответил:

- Состряпать такую мистификацию мог только человек умалишенный. Алексей же не склонен ни к каким чудесам. Сам недавно к вере пришел, знает, что ложь - грех. Да он и сам был в шоке. Кроме того, в храм мы вошли практически одновременно. Да и оставить такие следы очень трудно. Если бы не луч солнца, который упал в крипту, то, может быть, мы бы их и не заметили. А тут всё удивительным образом совпало. На темной лестнице при свете четко было видно: след от левой ноги, затем от правой и снова левой. И все... А дальше ничего. Как будто взлетел.

БОСОЙ МОНАХ

Предполагать в данном случае можно было многое, а потому, чтобы не плодить слухи, священник вызвал полицию. Криминалисты сняли отпечатки и тут же вынесли вердикт: это действительно следы человека, о чем говорил капиллярный рисунок. Правда, размер ноги установить невозможно, часть следа была затерта.

- После этого я вышел к прихожанам и объявил о случившемся, - продолжает отец Андрей. - Какое мое мнение? Это был Савватий. И то, что произошло, бесспорно чудо. Мы знаем, что многие святые «ходят». Самый известный пример - святой Спиридон Тримифунтский, которому периодически меняют тапочки на мощах, так как они стаптываются. Но чтобы святой оставил следы, это уникально... Я знаю только о следах, которые оставлены от стоп Богородицы на камнях, когда, по преданиям, камень расплавился под её ногой.

Что касается Савватия, то достоверно известно, что одним из подвигов преподобного было то, что он постоянно ходил без обуви. Это видно на иконе XVI в. «Изображение жития преп. Савватия Тверского», где он на всех сценах изображен босым.

Кстати, свидетельства о том, что в савватьевских лесах порой можно увидеть босого монаха, сохранились и до наших дней. Более того, очевидица одного из таких случаев, 82-летняя Зинаида Кузнецова до сих пор живет в Савватьево. Зинаида Николаевна рассказывает, что в детстве, а это были послевоенные годы, они с матерью как-то раз пошли в лес запастись чем-то для скотины. Но, так как время было неспокойное, шли они и боялись, что их заметят и потом обвинят в воровстве. И в этот самый момент вдруг мимо них в лесу прошёл высокий монах. По словам тогда 10-летней девочки, «в капюшоне шел, и только пятки сверкали», хотя уже была осень. На вопрос дочери мать спокойно ответила: «Это Савватий».

Преподобный Савватий

Удивительно и то, что народные предания о босом монахе, который вот уже несколько столетий «обходит свою обитель для того, чтобы в округе 6 вёрст от Савватьево не случалось никакой беды», фиксировались еще в XIX веке.

- Бог не творит чудес на потеху. Я стал размышлять, что же это могло быть. И вот к какому выводу я пришёл, - делится настоятель Знаменской церкви. - Как только мы обнаружили во время раскопок следы духовной деятельности святых, нам был послан знак. А значит, Савватий поддержал нашу работу. Значит, все мы делаем правильно. Знаете, когда мне эта мысль пришла? Как раз когда раскопки заканчивались. Шел я тогда с пустыньки Савватия (ранее там находилась пещера святого. - Ред.) и думал: «Раскопки завершены, а что дальше? Храм строить - денег нет, закапывать обратно - жалко. Может, музей под открытым небом создать? Накрыть все это прозрачным колпаком, пусть люди приезжают, любуются». И только я так подумал, вижу, навстречу мне идет целая группа паломников. Поздоровались, поговорили и разошлись. Только к вечеру я узнал, что это были туроператоры со всей России, которые заинтересовались историей Савватия. Выходит, по правильному пути мы идем. Мне хочется в это верить. Ведь все наши движения связаны с трудностями и искушениями. И вот он нас таким образом утешает.

Кстати, о снимке следов. Сотрудники полиции после всех необходимых процедур обещают отдать их настоятелю Знаменской церкви. Криминалисты признаются, что в чудо не верят, а если точнее, сомневаются, потому что нет прямых доказательств, что в храме точно никого не было. Но вместе с тем не настаивают и на том, что чудо не произошло.

Вот так выглядел Савватьев монастырь до взрыва. Фото: из архива Андрея Егорова

Фундамент храма был обнаружен уже на второй день раскопок. Фото: из архива Андрея Егорова