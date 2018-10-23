«Осеннее преображение с «Комсомолкой» в Твери. Этап IV: Укутываем в роскошные меха!

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-23T12:57:58+03:00

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В мехах любая женщина чувствует себя королевой. У 28-летней Оксаны Богдановой после примерки роскошной шубы сливочного цвета на наших глазах меняется даже походка.

- Как же это непривычно для меня. Но как это прекрасно! - только и сказала девушка. И это была лишь ее первая реакция на первую меховую модель.

Напомним, победительница конкурса «Осеннее преображение с «Комсомолкой» 28-летняя тверичанка Оксана Богданова набрала наибольшее количество симпатий наших читателей за свою историю и фотографию и стала абсолютным победителем, которого ждали множество подарков.

Первый шагом преображения было посещение спортивного комплекса «ZAVOD», где она узнала, как подтянуть тело. Вторым - магазина «Мир сумок». Там Оксана познакомилась с модными тенденциями и аксессуарами. Третьим, решающим, - салон красоты «Шарм», где девушку ждала полная смена образа.

В итоге в роскошный магазин-дворец «Мермерины» Оксана вошла красоткой с золотистыми кудрями.

- Добро пожаловать к нам в гости! - встречает очаровательная управляющая меховым салоном «Мермерины» Наталья Баранова. - Наша задача самая сложная: преобразить Оксану внутренне. У нас любая женщина сможет за считаные минуты поверить и полюбить себя. Готовы? Тогда отправляемся в путешествие в мир меховой моды и стиля!

Шуба дарит тепло и ... счастьеФото: Ирина ТАРАСОВА

Убранство магазина впечатляет уже при входе. Мы поднимаемся по золоченой лестнице и попадаем в самое настоящее царство роскоши и комфорта.

На вешалах - огромное количество моделей на любой цвет, длину, размер. Определиться, что ладно ляжет по фигуре, не превратив в меховой шар (а есть женщины, которые до сих пор верят, что шуба толстит. – Ред.), сложно. Но лишь первые секунды. Буквально тут же к вам подойдет специалист и, лишь оценив взглядом, подберет то, что не только идеально сядет, но и подчеркнет все выигрышные стороны. Что касается самих изделий, то все полотно в салоне целиковое. Каждую шкурку можно посмотреть на плотность и шелковистость. Из этого и формируется цена. На каждом изделии здесь она своя, что удобно клиентам.

- Тверские дамы следят на новинками? - спрашиваю у Натальи Николаевны.

- Наши женщины очень модные. Следят за всеми новшествами! Одно из них - цвет: мода на яркие оттенки в этом году коснулась и меховых изделий. Сейчас в моде фиолетовые цвета, синие, розовые, зеленые. А вот абсолютный тренд этого сезона - цвет «олива». Обратите внимание на эту шубку: норка, английский воротник, который возвращается в моду. Длина - на ваш вкус. Есть и пальто, и курточки, и шубки покороче - автоледи. Кстати, очень востребован в этом сезоне и поясок.

Оливковая шубка, которую тут же примеряет Оксана, выгодно оттеняет ее золотые кудри. Девушке нравится. Но Наталья Николаевна советует девушке, с учетом ее внешних изменений, обратить внимание также на серебристо-голубую норку и «сапфир».

Оксане Богдановой (слева) презентовали в меховом салоне "Мермерины" приятный подарокФото: Ирина ТАРАСОВА

Однако рассказ о новинках не окончен. Одно из новшеств этого гсезона - меховое пальто оверсайз (англ. oversize - слишком большой), с рукавом объемная летучая мышь. Необычный силуэт дает дополнительную свободу движений. Вновь возвращается в моду и длинное пальто-халат из норки, например, серебристо-голубой. По-прежнему популярны и жилеты. Эта модель не спешит уходить. Очень модно в этом году и комбинирование меха в одной модели. Например, норка с рысью или соболем.

- Сказать, что какие-то модели уходят, нельзя. Остается все то же, но ассортимент постоянно обновляется и расширяется, - уточняет Наталья Баранова. - Как я уже сказала, сейчас в моде яркие цвета. Но в то же время классические тона тоже остаются любимыми у многих. Вкус клиента - вот что сегодня главное.

Помимо верней одежды в меховом салоне «Мермерины» представлены дополнительные аксессуары: тапочки, повязки на голову, головные уборы, сумки и самые разнообразные игрушки из меха. Кстати, одна из таких меховых собачек досталась в подарок и нашей победительнице.

- Наталья, и все-таки, что значит шуба для женщины?

- Это не роскошь. Это тепло, красота, стиль. А если еще точнее - статус женщины. Как для мужчины - машина, для женщины - норковое меховое пальто. И оно должно быть у каждой из нас, а желательно и не одно. Так что приходите к нам, и женщины, и мужчины! Мы вас оденем и преобразим!

Меховой салон «Мермерины»,

г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д. 1.

Тел. (4822) 78-49-09.

Калининский район, деревня Мермерины (12 км от Твери).

Тел. 38-55-84.

В такой шубке у Оксаны сразу изменилась не только походка, но и взглядФото: Ирина ТАРАСОВА

Новинки этого сезонаФото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня в моде - яркие цвета!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Меховое пальто из норки вновь вошло в модуФото: Ирина ТАРАСОВА

Жилеты по-прежнему остаются популярныФото: Ирина ТАРАСОВА

В ассортименте салона - меховые аксессуары и головные уборыФото: Ирина ТАРАСОВА