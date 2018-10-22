2018-10-22T16:56:50+03:00
Политика

Критерий оценки - победа! В Твери прошли чемпионат и первенство города по ушу-саньда

За победу боролись более 80 спортсменов
Ирина ТАРАСОВА
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В чемпионате приняли участие более 80 спортсменовВ чемпионате приняли участие более 80 спортсменовФото: Ирина ТАРАСОВА
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- Давай-давай, отбивайся! Верни себе два балла! Не сдавайся, вперед!..

Думаете, страсти разгораются только во время крупных боев, таких как недавние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора? Ошибаетесь.

20 октября на стадионе «Химик» Твери состоялись чемпионат и первенство Твери по ушу-саньда. За победу и звание сильнейших боролись более 80 тверских спортсменов - воспитанников СК «Мужество», СК «Кайман», СК «Легион», СШОР по видам единоборств, СК «Шторм», СК «Победа», ТСВУ (суворовское училище). Среди них и только начинающие мальчишки и девчонки, и уверенные в себе члены сборной Тверской области по этому виду спорта.

Стоит отметить, что соревнования такого плана проходят в городе ежегодно, но на этот раз настрой у организаторов был совершенно другой. Что называется, с прицелом на будущее.

- Задача федерации на сегодня проводить больше массовых мероприятий и вовлекать все большее количество людей в этот вид спорта, - делится депутат Тверской городской Думы, почетный президент Федерации ушу Тверской области Владимир Родионов. - Чем он хорош? Ушу - это безграничные возможности. Оно учит ставить цели, добиваться их и идти к еще более хорошим результатам. Это не просто боевая техника, а техника с философией. Например, до ушу я много лет занимался дзюдо без всякого подхода, это был чистый спорт. В такой ситуации можно забыть о компромиссах и в какой-то момент пойти не в ту сторону. Именно ушу показало мне правильный путь.

Депутат ТГД, почетный президент Федерации ушу Тверской области Владимир Родионов.: Ушу - это безграничные возможности Фото: Ирина ТАРАСОВА

Депутат ТГД, почетный президент Федерации ушу Тверской области Владимир Родионов.: Ушу - это безграничные возможностиФото: Ирина ТАРАСОВА

Слова Владимира Родионова подтвердились практически сразу. Безграничность ушу началась с техники таолу, красивой демонстрации-танца, которая больше напоминала плавные звериные движения или общеизвестную гимнастику цигун. И только после этого зрители погрузились в мир другого ушу - боевого.

- Если объяснять просто, то саньда - это прикладное единоборство, контакт или, еще точнее, практика. Это удары, защита, броски, а значит, действительно более жесткое направление. Неудивительно, что в нашем городе в этом направлении в основном ребята, девочек совсем немного. Но и у тех, и у других критерий оценки жюри один - только победа! - беседуем с председателем Федерации ушу Тверской области Артемом Амбарцумовым, пока первые бойцы выходят на татами.

Еще до начала соревнований на наш вопрос, в какой возрастной группе будет самая сильная конкуренция, Артем Амбарцумов ответил:

- Конкуренции будет больше у взрослых с 16-17 лет и старше. Ведь сегодня на ринг выйдут и мастера спорта, которые выступали на международных турнирах, таких, например, как «Звезды ушу».

Председатель Федерации ушу Тверской области Артем Амбарцумов Фото: Ирина ТАРАСОВА

Председатель Федерации ушу Тверской области Артем АмбарцумовФото: Ирина ТАРАСОВА

Однако накал страстей, оказывается, никак не связан ни с возрастом, ни с опытом. И у тех, и у других при проигрыше были и слезы, и обида. Зато победители были безгранично счастливы.

Кстати, о них. Лучшие спортсмены по итогам чемпионата, который длился аж до 16 часов, получили медали, дипломы и кубки. В ближайшем будущем они представят город на турнирах областного и межрегионального уровня.

- На сегодня Тверь очень сильно представлена по ушу в других регионах. Но этого недостаточно, мы будем только усиливать свое представление на всероссийском уровне, - отмечает депутат ТГД Владимир Родионов. - Исходя из этого сформировалась и своеобразная миссия Федерации ушу: мы вуществуем для того, чтобы в Тверской области было больше сильных, здоровых и уверенных в себе людей.

Выиграл спортсмен в красной форме! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выиграл спортсмен в красной форме!Фото: Ирина ТАРАСОВА

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Первые места на Чемпионате по ушу-саньда завоевали следующие спортсмены:

до 30 кг, 11-12 лет - Максимов Егор, СВУ

до 36 кг, 11-12 лет - Бабаев Али, СК «Мужество»

до 44 кг,11-12 лет - Девяткин Артём, СК «Мужество»

до 48 кг, 15-16 лет, Амбарцумов Тимофей, СШОР ед

до 56 кг, 15-16 лет - Мальцев Александр, СВУ

до 60 кг, 15-16 лет - Завадский Дмитрий, СВУ

до 65 кг, 15-16 лет - Амбарцумов Арсений, СШОР ед

до 70 кг, 15-16 лет - Королёв Евгений, СШОР ед

до 65 кг, 17-18 лет - Антипов Артур, СШОР ед

до 70 кг, 17-18 лет - Рабаданов Ахмед, СШОР ед

до 75 кг, 17-18 лет - Егоров Виталий, СК «Мужество»

до 65 кг мужчины - Абакиров Дуйшон, СШОР ед

до 70 кг мужчины - Седов Дмитрий, СК «Титан-Единоборство»

до 75 кг мужчины - Алимов Владислав, СШОР ед

до 80 кг мужчины - Гаврильченко Андрей, СК «Мужество»

до 85 кг мужчины - Герич Фёдор, СК «Мужество-Р»

Чемпионат завершился общим фото. Фото: Федерация Ушу

Чемпионат завершился общим фото. Фото: Федерация Ушу

Чемпионат начался с показательных выступлений Фото: Ирина ТАРАСОВА

Чемпионат начался с показательных выступленийФото: Ирина ТАРАСОВА

Рожков Михаил, инструктор Тверской Федерации Ушу Фото: Ирина ТАРАСОВА

Рожков Михаил, инструктор Тверской Федерации УшуФото: Ирина ТАРАСОВА

15-летняя Оля Сёмина занимается уже 5 лет Фото: Ирина ТАРАСОВА

15-летняя Оля Сёмина занимается уже 5 летФото: Ирина ТАРАСОВА

За несколько минут до начала Фото: Ирина ТАРАСОВА

За несколько минут до началаФото: Ирина ТАРАСОВА

Участники чемпионата Фото: Ирина ТАРАСОВА

Участники чемпионатаФото: Ирина ТАРАСОВА

Перед боем Фото: Ирина ТАРАСОВА

Перед боемФото: Ирина ТАРАСОВА

Ушу-саньда - это удары, защита, броски Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ушу-саньда - это удары, защита, броскиФото: Ирина ТАРАСОВА

Советы тренера Фото: Ирина ТАРАСОВА

Советы тренераФото: Ирина ТАРАСОВА

А вот девочкам на этот раз не повезло - соперников не нашлось Фото: Ирина ТАРАСОВА

А вот девочкам на этот раз не повезло - соперников не нашлосьФото: Ирина ТАРАСОВА

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